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Подростки расстреляли Mitsubishi Lancer из пневматики на переезде в Бердске

Через несколько часов после происшествия стрелков задержали. Они разбили стекло автомобиля, в котором находилась семья с ребенком.

9.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
 

Подростки расстреляли Mitsubishi Lancer из пневматики на переезде в Бердске

Машину расстреляли из воздушки на «калининском» переезде в Бердске

Сегодня, 9 апреля, в Бердске произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Группа подростков расстреляла автомобиль Mitsubishi Lancer на железнодорожном переезде в направлении ул. Калинина.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», машина остановилась у семафора, чтобы пропустить состав, идущий по рельсам. И тут к ней подбежало несколько малолетних, человек 5-6. Они произвели несколько выстрелов по автомобилю, предположительно, из травматического пистолета.

Пробив стекло, подростки разбежались. Большинство по пешеходному переходу пересекли трассу недалеко от бердского вокзала и скрылись.

В салоне Mitsubishi находились родители с ребенком. Взрослые решили обратиться в полицию, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

— Подростки стреляли из воздушки по Mitsubishi Lancer. Есть дырочка в стекле. Водитель написал заявление, которое приняли. По нему работают полицейские. Двоих подростков задержали и доставили в отдел МВД, — уточнил Страдымов.

Сейчас полицейские проводят проверку, им предстоит связаться с родителями стрелков. Возможно, именно они понесут наказание за своих чад.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    В смысле разбили стекло
    А, что там в машине были люди , которые могли от этого физически пострадать не считается что ли?

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  2. Новый мэр

    Воспитанные на эшелонах из Сирии,тут уж сами определитесь гордится ими наказывать.

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