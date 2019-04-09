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Средь бела дня угнал ВАЗ у его владельца из гаража пьяный житель Бердска

Бердчанин помог хозяину транспорт устранить ее неисправность. А после под предлогом проверить, как работает машина, сел за руль «Жигулей» и уехал кататься.

9.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Средь бела дня угнал ВАЗ у его владельца из гаража пьяный житель Бердска

«Жигули» входят в число самых популярных у угонщиков автомобилей

8 апреля около 12.40 в Бердске из бокса гаражно-строительного кооператива неизвестный совершил угон автомобиля ВАЗ-21043, принадлежащего жителю улицы Микрорайон, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области. О данном факте потерпевший сообщил в полицию.

Сотрудники полиции оперативно передали ориентировку об угнанном автомобиле наружным нарядам. Около 16.00 в Бердске подозреваемый вместе с разыскиваемыми «Жигулями» был задержан сотрудниками ГИБДД. Им оказался ранее не судимый 25-летний местный житель, который на момент задержания находился в нетрезвом состоянии.

Установлено, что подозреваемый после употребления спиртного, зашел в ГСК, увидел мужчину, который не мог завести свой автомобиль ВАЗ-21043, помог ему исправить неисправность и под предлогом проверить, как работает автомобиль, сел за руль «Жигулей» и уехал кататься по Бердску.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование.

Также в отношение подозреваемого оформлен административный материал по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».


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