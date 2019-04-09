Сорвавшийся с крыши профлист грозил травмировать жителей Бердска

Разрушилась обшивка крыши многоквартирного дома в Белокаменном микрорайоне Бердска. Свисавший с нее профлист угрожал жизни и здоровью жителей дома и прохожим. Сообщение о данном происшествии поступило в бердскую горадминистрацию.

— По плану объезда был осмотрен многоквартирный дом №2 по ул. Кристальной. Была нарушена целостность обшивки крыши — висел профлист, который мог сорваться и причинить вред здоровью. Силами управляющей компании «Кристалл» данный лист был демонтирован. На контроле остается восстановление обшивки. Срок исполнения неделя, — доложила на совещании чиновников дежурившая по городу 7 апреля начальник общественной приемной Юлия Линк.