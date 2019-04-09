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Группа «Сибантрацит»: производственно-финансовые итоги 2018 года

Группа Сибантрацит» стала лидером по объёму отгрузок металлургических углей и удельному налогу на прибыль.

9.04.2019 Нет комментариев
 
Группа «Сибантрацит»: производственно финансовые итоги 2018 года

Объем производства предприятий Группы «Сибантрацит» в 2018 году составил 24,1 млн т, продажи достигли 23,7 млн т. Группа заняла позицию крупнейшего российского производителя металлургических углей.

Выручка добывающих предприятий Группы достигла 132,8 млрд руб., рост составил 1,9 раза к 2017 году.

Добывающие предприятия Группы ведут эффективную деятельность и придерживаются политики социально-ответственного бизнеса в регионах своего присутствия.

Общая сумма начисленных налогов по итогам 2018 года составила 12,5 млрд руб., налога на прибыль – 8,4 млрд руб. Предприятия Группы входят в списки крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия и имеют наибольший среди российских угольных предприятий удельный объем налоговых отчислений на тонну производимой продукции.

Реализуются долгосрочные программы, направленные на развитие спорта и культуры, улучшение качества жизни людей, поддержку коренных малочисленных народов, реализацию мер по снижению воздействия на окружающую среду. Объем средств, направленных на социальные и благотворительные цели в 2018 году, составил 2,04 млрд руб.

Объем отгрузок российскими производителями металлургических углей в 2018 г.*

Группа «Сибантрацит»: производственно финансовые итоги 2018 года

Примечания:
* По данным статистического отчета Независимого аналитического агентства «Росинформуголь» за 2018 г.

 

Удельный налог на прибыль, руб./т, 2018 год*

Группа «Сибантрацит»: производственно финансовые итоги 2018 года

Налоговые отчисления Группы «Сибантрацит» в сравнении с некоторыми угольными предприятиями России*

Группа «Сибантрацит»: производственно финансовые итоги 2018 года

Примечания:

* По данным финансовой отчетности российских угольных предприятий, имеющейся в открытых источниках.

** По данным консолидированной финансовой отчетности АО «СУЭК» по угольному сегменту за 2018 г. (http://www.suek.ru/upload/files/pdf/SUEK_AR2018_RUS.pdf стр. 145)

*** По данным исторический финансовой отчетности АО «УК «Кузбассразрезуголь» (http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10488&type=3)

**** По данным исторический финансовой отчетности АО «ХК «СДС-Уголь» (http://www.spark-interfax.ru/kemerovskaya-oblast-kemerovo/ao-sds-ugol-inn-4205105080-ogrn-1064205095360-223960ce88124370b6430bbadee7c23f). Информация за 2018г. по налогу на прибыль отсутствует.

***** По данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2018г. (http://ktk.company/uploads/file_item/file/929/KTK_IFRS_FS_18-rus_с_АЗ_v.19.02.19.pdf)

Консолидированные показатели результатов деятельности включают данные АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Восточный» и ООО «Разрез Кийзасский» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.


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