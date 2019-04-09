Вдвое больше коррупционеров стало в ФСБ

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

-В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39), — отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более 10 тысяч.

Источник: РИА Новости