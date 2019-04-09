Приветствует решение суда об отмене домашнего ареста фигуранта дела «Седьмой студии» Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил журналистам 8 апреля, что положительно относится к решению суда об освобождении из-под домашнего ареста фигурантов дела «Седьмой студии», среди которых худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

-Конечно, я отношусь к этому положительно, поскольку подобные жесткие меры ограничения свободы при нарушениях законности экономического характера, вне зависимости от их связи со сферой культуры, нам всегда казались избыточными. То, что суд принял соответствующее решение, мы не можем не приветствовать, — сказал Мединский.

В то же время глава Минкультуры подчеркнул, что речь идет не о вынесении судебного решения, а о постановлении по мере пресечения.

-Какое решение примет суд — будет зависеть от дальнейшего разбирательства. Но изменение меры пресечения — это очень хорошо, поскольку это уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему, — добавил Мединский.

Дело Серебренникова

Режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников признался в том, что бухгалтерия «Седьмой студии» обналичивала бюджетные деньги.

-Эта процедура проводилась для того, чтобы выплачивать меньше налогов, — пояснил он и уточнил, что не убеждает всех в правильности использования этой схемы.

На заседании Басманного суда обвиняемый в хищении 130 миллионов рублей режиссер заявил, что уверен, что все обналиченные деньги учитывались в кассе и выделялись строго на проекты творческого объединения, пишет «РИА Новости».

Серебренников напомнил, что не занимался административной работой и что полем его деятельности была лишь художественная часть проекта.

Он привел слова бывшего главного бухгалтера студии Нины Масляевой о том, что просьба директора студии Алексея Малобродского об обналичивании через знакомого предпринимателя объяснялась нехваткой денег на реализацию проекта. Масляева в своих показаниях сообщила, что руководство хотело избежать больших налогов и искало способ сохранить деньги в кассе объединения.

Серебренников считает обвинения в свой адрес абсурдными и подчеркивает, что никто из руководства проекта не потратил деньги на личные нужды, а выполнил грандиозный проект «Платформа» по договору с Министерством культуры России.

Источник: ТАСС