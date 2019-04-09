Налог на весельные лодки пока не вводят для россиян

Владельцы моторных и весельных лодок мощностью менее пяти лошадиных сил не будут уплачивать транспортный налог, внесенные ранее поправки в Налоговый кодекс носят технический характер и не предполагают уплаты налога для этой категории транспортных средств. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минфина РФ.

-Весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил не будут облагаться транспортным налогом. Такие изменения в законодательство не вносятся и не прорабатываются. В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства. А весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, — пояснили в пресс-службе.

Госдума 4 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий упрощение администрирования имущественных налогов для физических лиц, изменение порядка расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, а также ряд изменений в порядке предоставления налоговой отчетности и налоговых деклараций. В том числе была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств.

-Вносимые изменения в Налоговый кодекс носят чисто технический характер. Поправками предлагается в принципе исключить из главы Налогового кодекса о Транспортном налоге упоминание этих видов водного транспорта, так как они заведомо не подпадают под ее действие и облагаться налогом не могут. Поэтому нет необходимости дублировать нормы законодательства и прописывать отдельно тот факт, что они не являются объектом налогообложения, — указали в ведомстве.

Как пояснили в Минфине, внесение изменений в Налоговый кодекс потребовалось для того, чтобы привести его положения в соответствие с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта.

Источник: ТАСС