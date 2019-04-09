Поиск: Села в электричку в сторону Новосибирска и пропала

Разыскиваем Требушинину Ирину Вячеславовну 28-ми лет. 29 марта 2019 года последний раз её видели на железнодорожной станции в Тогучинском районе. По стечению обстоятельств так вышло, что женщину поздно хватились.

Что известно: вечером, около 20:00 29 марта села в электричку на станции Изынский в Тогучинском районе в сторону Новосибирска. Инфорги отряда безрезультатно обзвонили больницы и морги, с электрички, по словам транспортной полиции, никого не снимали. Сейчас активно распространяем ориентировку по сети, группа распространения раскидывает информацию по местным и областным чатам, группам и пабликам.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.