Налог на пенсию введут в России ?

Минфин предлагает россиянам самим откладывать себе на пенсию. Золотые горы (читай — прибавку) тоже обещают. Но она будет лет через …дцать, а доходы граждан упадут сразу. «Комсомолка» попыталась разобраться, чем нам грозит система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), над которой задумались власти.



ПРИБАВКА К ПЕНСИИ — ДО 20%

Тема почти два года была табуированной. Власти боялись, что у россиян произойдет передозировка от избытка пенсионных реформ. Сейчас работу над проектом разморозили. Чиновники в Минфине бойко застучали по калькуляторам.

— Нам нужно запускать этот механизм. Он даст возможность увеличить пенсии до 20% в зависимости от зарплаты. А также создать дополнительный финансовый ресурс — 1,5% ВВП (1,5 трлн рублей в год. — Ред.), — заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала коллегу. Мол, модель простая, гражданам дадут право выбора и налоговые льготы, а деньги будут надежно защищены.

Сразу после заявления в Минфине ушли в подполье. Уточнять детали в ведомстве Силуанова отказались. Но вряд ли система сильно изменилась, считают эксперты.



МИНУС 6% ОТ ЗАРПЛАТЫ

Два года назад суть была такой: чиновники предлагали возродить накопительную часть пенсии. Ту, которую заморозили в 2013-м. Но теперь за наш с вами счет. В Минфине предлагают, чтобы россияне сами отчисляли на будущую пенсию 6% от своей зарплаты.

В деньгах это значит: если сейчас при зарплате (возьмем эту цифру для простоты расчета) 100 тысяч рублей человек получает на руки 87 тысяч (вычитаем подоходный налог 13%), то будет — 81 тысячу.

Сначала власти думали сделать систему добровольной. Но поняли, что волонтеров не найдется. Потом — принудительной: когда всех записывают автоматом, но можно отказаться, если написать заявление. Эту идею тоже отвергли.

Последний обсуждаемый вариант — ввести ценз. Чтобы на пенсию откладывали лишь те, у кого высокие доходы — например, миллион в год и выше. Но и так плохо. В этом случае вырастет неравенство. У богатых пенсия будет в разы выше, чем у бедных.



КОМУ ВЫГОДНО

Новая система выгодна негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Они получат дополнительные деньги. Хотя они и сейчас неплохо живут. Крутят 2,5 триллиона рублей, получая солидный процент за иллюзию управления.

Вот только лафа закончится скоро. С 2022 года фонды начнут отдавать должок. На пенсию станут выходить люди, у которых скопились приличные суммы. Им нужно будет начислять ту самую прибавку, ради которой вся накопительная история и затевалась. Тут-то кассовый разрыв многие фонды и ждет. Новая система поможет коллапса избежать.

— Естественно, закон об ИПК преподнесен как забота о трудящихся. Но на самом деле это повторный запуск системы пенсионных накоплений, которые идут на финансирование бизнесов хозяев НПФ, — уверен экономист Никита Кричевский.

ОТКЛАДЫВАЙ! НЕ ХОЧУ!

Идея утопичная. Добровольная система накоплений на пенсию в России давно действует. Можно пойти в любой НПФ, заключить договор и откладывать на пенсию сколько хочешь. Да еще и налоговый вычет получать. Только идут на это единицы.

По данным ЦБ, добровольцев всего 6,2 млн человек по стране. Меньше 10% от всех работающих. Да и подавляющее большинство — сотрудники крупных корпораций, где накопительная пенсия входит в социальный пакет. Во-первых, россияне не верят, что какой-либо фонд просуществует 30 — 40 лет и с ним ничего не случится.

Во-вторых, сами НПФ не хотят придумывать удобных продуктов для клиентов. Им проще лоббировать свои интересы в правительстве. Чтобы не мучиться с каждым клиентом, а сразу получить поток денег.

Да, нам будут рассказывать, что на пенсию нужно копить самостоятельно, а правительству нужны «длинные деньги», без которых нельзя добиться экономического роста. Но почему их снова ищут в наших карманах?!

КАК СТИМУЛИРОВАТЬ НАРОД

По мнению экспертов, чтобы схема заработала, нужно не мелочиться: дать максимально выгодные условия и создать удобный механизм.

— Нужно сделать мобильное приложение, как в случае с самозанятыми. В нем должны быть все действующие НПФ, их доходность, динамика стоимости чистых активов, величина среднего счета и прочие аспекты, — считает Кричевский.

Грубо говоря, сделал пару кликов — и отложил на пенсию.

— Систему нужно сделать максимально простой. Чтобы человек мог вступить и выйти из нее в любой момент. При этом накопления будут защищены государством и являться собственностью гражданина, — считают в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Накопления хороши тем, что их можно передать по наследству. В этом их отличие от пенсионных баллов. Но на этом плюсы заканчиваются.

Без принудиловки не получится

В теории система ИПК даже в таком виде выгодна. Объясню почему. Большинство россиян живут по принципу «Решаем проблемы по мере их поступления». К пенсии такое же отношение. О том, что на старость хорошо было бы копить заранее, вспоминают лишь за 5 — 10 лет до часа икс. Это в лучшем случае.

Обязательные пенсионные отчисления хороши тем, что вы их не замечаете. Кто-то автоматом отщипывает от вашей зарплаты 2 — 3 или даже 6% — и они идут вам на счет. Получить к нему доступ вы не сможете, пока не станете пенсионером. А значит, у вас не будет соблазна потратить их на новый смартфон, плазменный телевизор или ремонт дачи.

Зато потом, когда у вас не будет работы, а также сил и желания трудиться, прибавка пригодится. Одно дело — получать 10 — 12 тысяч. И другое — 15 тыс. и больше.

Но это теория. На практике все может поменяться. Пенсионные системы в России неустойчивые. И понятно почему. Разрабатывают их под чьи-то корыстные интересы, а не под реальные нужды экономики и граждан. Последних, как правило, просто доят.

Источник: nsk.kp.ru