Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Приветствует решение суда об отмене домашнего ареста фигуранта дела «Седьмой студии» Мединский
Выгребную яму в 2,5 метра за 2 часа полностью затопили грунтовые воды в Бердске
Сорвавшийся с крыши профлист грозил травмировать жителей Бердска
Пьяный водитель «Яндекс.Такси» влетел в маршрутку №13 с пассажирами в Бердске
Второй пожизненный срок грозит маньяку-МЧСнику из Екатеринбурга
За шашлыки на даче оштрафуют на 5 тыс. рублей
Налог на пенсию введут в России ?
Проблема: Уборку одной мусорной площадки обсудят на собрании две УК в Бердске
Научат банки выдавать «коттеджную ипотеку» на строительство частных домов в России