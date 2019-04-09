Проблема: Уборку одной мусорной площадки обсудят на собрании две УК в Бердске

Дежурный по городу 6 апреля, начальник отдела по профилактике коррупционных нарушений Евгений Глушков в ходе объезда обратил внимание на состояние мусорных площадок в Бердске.

Возле дома №57 в Микрорайоне мусорную площадку обслуживают две управляющие компании — «Сибирский стандарт» и «Гурман». Данная площадка находится в неприглядном виде, отметил на совещании чиновников 8 апреля Евгений Глушков.

Отдел ЖКХ в курсе данной проблемы. На текущей неделе пройдет рабочее совещание с представителями УК «Сибирский стандарт» и «Гурман», где решится вопрос по мусорной площадке, отметил Глушков.