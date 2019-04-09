Завалили ветками территорию новостройки у парка Победы в Бердске

Управление градостроительства возьмет на контроль благоустройство скандально известной новостройки №15 по ул. Спортивной в Бердске. Так как территория находится в неприглядном виде.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители соседних домов узнали что участок, где находились детская и спортивная площадки для клуба «Орленок» и детворы с их дворов, предназначен под строительство, когда он уже был продан. Бердчане стали писать жалобы во все инстанции. Но летом 2017 года строительство все же началось.

Застройщик игнорировал предписания мэрии, замечания министерства строительства, которое подавало на него в суд. Суд отказал минстрою в иске.

Инициативная группа обратилась за помощью к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, который рекомендовал мэру Бердска Евгению Шестернину обратится к застройщику, чтобы тот остановил строительство до разрешения ситуации. Немного позже, когда Травников посещал Бердск и встретился с жителями на месте стройки, он заявил, что будет подан иск в суд в отношении решения бердского горсовета.

В конце марта 2018 года в бердской горадминистрации прошли публичные слушания по изменению зонирования земельного участка под строительством 9-этажки. Статус земельного участка с территории парков и скверов поменяли на многоэтажную жилую застройку.

Инициативная группа обратилась за помощью в областную прокуратуру. Новосибирский областной суд 15 июня удовлетворил иск областной прокуратуры с требованием признать решение бердского горсовета депутатов от 25 февраля 2014 года об изменении территории зоны парков, скверов, бульваров на зону среднеэтажной жилой застройки в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивной, противоречащим отдельным нормам градостроительного кодекса РФ и недействующим с момента принятия.

Против стройки жители бороться перестали. Говорят, что не совладать с бюрократической машиной. Но они беспокоятся, что будет с коммуникациями после введения новостройки в эксплуатацию. Ведь на сети ляжет дополнительная нагрузка. Если ухудшатся в связи с этим условия проживания, то они обещают поднять «новую волну».

Публичные слушания по подтверждению проекта межевания в границы ул. Спортивной прошли 22 октября 2018 года в горадминистрации Бердска. В рамках решения областного суда по устранению нарушений при строительстве дома №15 по ул. Спортивной.

Публичные слушания длились несколько минут. Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев сообщил, что ООО «Стройпроекту» на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 3267 кв. м, расположенный по ул. Спортивная, 15. Категория земель — земли населенных пунктов для многоэтажной жилой застройки на основании договора купли-продажи, что подтверждается свидетельством о госрегистрации права, выданном 25 июня 2015 года. Решением бердского горсовета депутатов 25 февраля 2014 года данный участок был переведен в зону Ж-4 (жилая застройка).

По словам Каравайцева, застройщику ООО «Стройпроект» 14 сентября 2016 года было выдано разрешение на строительство жилого дома. В целях устранения выявленных нарушений в области градостроительной деятельности поступило предложение внести изменения путем установления зоны Ж-4.

Федор Каравайцев на очередной сессии депутатов выступил с предложением не нарушать права и законные интересы собственника земельного участка и участников долевого строительства, определив территориальную зону, где уже стоит многоэтажный дом, зоной среднеэтажной и многоэтажной застройки.

Окончательно узаконили новостройку депутаты Бердска 15 ноября.

Дежурный по городу в минувшее воскресенье начальник отдела по профилактике коррупционных нарушений Евгений Глушков сообщил на совещании чиновников 8 апреля, что по решению комиссии по благоустройству была проверена строительная площадка по ул. Спортивной. На прилегающей к стройке территории были навалены ветки.

— Данная площадка проверена, ветки частично вывезены, частично остались. Управлению градостроительства необходимо взять на контроль благоустройство данной территории, так как она находится в не совсем приглядном виде, — доложил Глушков.