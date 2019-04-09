Научат банки выдавать «коттеджную ипотеку» на строительство частных домов в России

Запуск мер поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) оживит сектор частного домостроения и поможет реализации проекта «Жилье и городская среда». Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Как сообщал вице-премьер Виталий Мутко, программа поддержки и развития ИЖС в России заработает с 2020 года. Она предполагает запуск механизмов финансовой поддержки строительства частных домов, снятие административных барьеров для застройщиков и ряд других мер. Участниками программы станут Минстрой, Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго, Минэкономразвития, Росреестр, экспертная организация «Опора России». В программе также будут задействованы банки, которые разработают пилотные продукты.

Меры поддержки частного домостроения особенно востребованы в регионах, считает руководитель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский.

-В отдельных регионах индивидуальное строительство является превалирующим. Например, в 2018 году в Чеченской республике, Еврейской автономной области, Белгородской области это значение варьируется от 85% до 92%, — говорит эксперт.

Как отмечает президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елена Николаева, «сейчас почти половина от общего объема строящегося в РФ жилья — ИЖС, но граждане пока сами решают свои проблемы в этой сфере».

По оценке замминистра строительства и коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, меры поддержки ИЖС, в первую очередь, создадут «резерв для роста строительства частных домов». В Минстрое отмечают, что в структуре ввода 2018 года на ИЖС пришлось 32,42 млн кв. м (из общего объема в 75,66 млн кв. м). При этом, согласно паспорту национального проекта «Жилье и городская среда», в конце 2024 года ежегодный объем ввода по ИЖС в РФ должен составить 40 млн кв. м (общий ввод — 120 млн кв. м).



Банки научат давать «коттеджную ипотеку»

Одно из главных мероприятий программы поддержки ИЖС — развитие специальных ипотечных программ.

-Сейчас кредиты на строительство ИЖС получить практически невозможно. Если банки научатся давать такую ипотеку, это приведет к росту объемов строительства жилья», — сообщил ТАСС Стасишин.

Как подтвердил ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко, пока ипотека под ИЖС не востребована, доля ипотечных кредитов, взятых на строительство или покупку дома, составляет всего 1% от общего числа выдаваемых кредитов в РФ. По словам управляющего директора риэлтерской компании «Метриум Премиум» Ильи Менжунова, развитие «коттеджной ипотеки» тормозят сложности с обеспечением залога в банке.

-Не все банки хотят выдавать кредит на строительство дома, поскольку в таком случае в залоге остается земля, продать которую непросто, — объясняет эксперт.

Из-за отсутствия ликвидного залога ставки по таким кредитам на 1-3 процентных пункта выше кредитов на приобретение квартир, отмечают в ДОМ.РФ. Речь идет о 10,5-13,5%, по сравнению со средней ставкой в феврале 10,15% при кредитовании многоквартирного жилья. Повысить ликвидность позволит создание рынка стандартных индивидуальных жилых домов, полагают в институте развития. Этому могут помочь утверждение стандарта комплексного освоения территорий и разработки проектов стандартного жилья, в том числе индивидуальных домов различного типа.

-Стандартизация объектов подразумевает, в частности, требования к наличию коммуникаций и инфраструктуры. Использование типовых домокомплектов во многом учитывает такие требования и позволяет снизить конечную стоимость строящихся объектов индивидуального жилищного строительства, — полагают в ДОМ.РФ.

Первые шаги к развитию «коттеджной ипотеки» уже делаются. В частности, Банк ДОМ.РФ запустил ипотечную программу под приобретение готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, заявил ранее на итоговой коллегии Минстроя генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. В ближайшее время банк планирует распространить продукт и на кредитование индивидуального строительства с привлечением профессиональных подрядных строительных организаций, сообщили ТАСС в банке.

-Следующим шагом могла бы стать ипотека на самостоятельное строительство дома с дифференцированной ставкой в зависимости от стадии готовности дома, — добавила Николаева.

Малый бизнес — малым домам

Стимулирование участия небольших подрядчиков в сегменте ИЖС отвечает задаче развития индивидуального домостроения, прокомментировал Котровский.

-Небольшие строительные компании должны перейти из сегмента многоквартирных жилых домов в сегмент ИЖС. Заниматься малоэтажным строительством должны профессиональные подрядные организации, а не девелоперы, доступная ипотека для граждан обеспечит им спрос, — резюмирует эксперт.

Стимулируя спрос на частные дома с помощью ипотеки, нужно также снимать и административные барьеры для застройщиков ИЖС, полагает Николаева. Например, при постановке на кадастр таунхаусов, которые строятся на едином участке, законодательство требует разделить каждый земельный участок, говорит она.

-Такое межевание можно проводить годами, все это время объекты будут заморожены. Наша задача — создать максимальные комфортные условия для предпринимателей, которые готовы строить и продавать дома, но они сейчас находятся в дискриминации по отношению к многоэтажному строительству, — говорит эксперт.



О нацпроекте

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Источник: ТАСС