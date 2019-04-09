Переговоры с Путиным не оказались «благостными» для Эрдогана

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НВР: Нет. В политике дружбы не бывает! Есть ситуативные союзники — временные! Так и с турцией. Им тоже корабли нато в Чёрном море не нужны, им нужны системы вооружения от альтернативного производителя, им нужен газ! А глупые уступки по ценам и по передаче технологий производства считаю излишними. Но наша дипломатия что-то меня не воодушевляет. Как бы опять не….. «просрали все полимеры»!
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