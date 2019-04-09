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Переговоры с Путиным не оказались «благостными» для Эрдогана

По словам главы государства, стороны спорили по ряду вопросов, однако намерены продолжить поиск решений. В частности, трудности возникли при обсуждении цен на поставки российского газа в Турцию.

9.04.2019 Фото: kremlin.ru Один комментарий
 
Переговоры с Путиным не оказались благостными для Эрдогана

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в Москве 8 апреля

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивном ключе, но благостными они не были.

-Если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях — это не так, — подчеркнул он.

По словам главы государства, стороны спорили по ряду вопросов, однако намерены продолжить поиск решений. В частности, трудности возникли при обсуждении цен на поставки российского газа в Турцию, сообщает «РИА Новости». Так, Анкара настаивает на определенной цене, но «Газпром» формирует стоимость топлива исходя из рыночной конъюнктуры, а не по своей воле, подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что в отличие от других партнеров Москва остается надежным поставщиком газа для Турции.

«У Турции много контрактов в области поставок газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия — стабильно выполняет и по объемам, и по ценам», — цитирует российского лидера ТАСС.

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в Москве 8 апреля. Основными темами стали сотрудничество между странами в различных сферах, поставки Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и ситуация в Сирии.

Источник: iz.ru


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(1) Комментарий

  1. Гость

    НВР: Нет. В политике дружбы не бывает! Есть ситуативные союзники — временные! Так и с турцией. Им тоже корабли нато в Чёрном море не нужны, им нужны системы вооружения от альтернативного производителя, им нужен газ! А глупые уступки по ценам и по передаче технологий производства считаю излишними. Но наша дипломатия что-то меня не воодушевляет. Как бы опять не….. «просрали все полимеры»! :(

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