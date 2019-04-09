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Подорвался на мине срочник из Уфы в Приморском крае

Трагедия произошла на танковом полигоне за 55 дней до дембеля. Неизвестно, когда тело будет транспортировано на родину, в Башкирию.

9.04.2019 Фото: Валерий Степанов/Vk.com 2 коммент.
 
Подорвался на мине срочник из Уфы в Приморском крае


Валерий служил в мотострелковых войсках

Срочник Валерий Степанов из Уфы погиб в Приморском крае. Молодому человеку оставалось до дембеля всего 55 дней.

— Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата Валерия Степанова. Страшно понимать и осознавать, что это правда, а не нелепая ошибка. Мы скорбим и плачем вместе с вами. Мальчик наш, пусть будет тебе легко, лебединым пухом тебе земля. Светлая память, — написали матери других солдат в паблике воинской части, где служил Валерий.

По словам троюродной сестры погибшего, накануне, 7 апреля, примерно в обеденное время Валерий подорвался на мине. Всех обстоятельств случившегося близкие пока не знают. Также неизвестно, когда тело будет транспортировано на родину, в Башкирию. Его близкие — мама и сестры живут в Давлекановском районе.

В Центральном военном округе происшествие не комментируют и отправляют за комментарием в Восточный округ. Там корреспонденту UFA1.RU предложили перезвонить через час, с учетом разницы во времени — в шесть вечера.

В январе в районе поселка Цебельда в Абхазии БТР-80 с солдатами сорвался с 40-метровой высоты в ущелье. Среди них был 23-летний рядовой из Башкирии Венер Аслямов. Он получил тяжелые травмы, в том числе, перелом позвоночника.

Источник: ufa1.ru


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(2) Комментариев

  1. Егор

    Отдал долг родине да.стал настоящим мужчиной,да.
    Царство небесное, парню. уважаемые мамы, готовьте с детства причины ребенку не ходить в армию.он долг родине и на гражданке сможет отдать, работая в компании или делая бизнес. армия не делает из парня мужчину.это все сказки бестолочей, у которых не хватило мозгов поступить в университет,а потом отмазаться

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