Подорвался на мине срочник из Уфы в Приморском крае

Срочник Валерий Степанов из Уфы погиб в Приморском крае. Молодому человеку оставалось до дембеля всего 55 дней.

— Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата Валерия Степанова. Страшно понимать и осознавать, что это правда, а не нелепая ошибка. Мы скорбим и плачем вместе с вами. Мальчик наш, пусть будет тебе легко, лебединым пухом тебе земля. Светлая память, — написали матери других солдат в паблике воинской части, где служил Валерий.

По словам троюродной сестры погибшего, накануне, 7 апреля, примерно в обеденное время Валерий подорвался на мине. Всех обстоятельств случившегося близкие пока не знают. Также неизвестно, когда тело будет транспортировано на родину, в Башкирию. Его близкие — мама и сестры живут в Давлекановском районе.

В Центральном военном округе происшествие не комментируют и отправляют за комментарием в Восточный округ. Там корреспонденту UFA1.RU предложили перезвонить через час, с учетом разницы во времени — в шесть вечера.

В январе в районе поселка Цебельда в Абхазии БТР-80 с солдатами сорвался с 40-метровой высоты в ущелье. Среди них был 23-летний рядовой из Башкирии Венер Аслямов. Он получил тяжелые травмы, в том числе, перелом позвоночника.

Источник: ufa1.ru