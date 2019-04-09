Подорвался на мине срочник из Уфы в Приморском крае

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Отдал долг родине да.стал настоящим мужчиной,да.
Царство небесное, парню. уважаемые мамы, готовьте с детства причины ребенку не ходить в армию.он долг родине и на гражданке сможет отдать, работая в компании или делая бизнес. армия не делает из парня мужчину.это все сказки бестолочей, у которых не хватило мозгов поступить в университет,а потом отмазаться
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Игарка, а вам всё равно этого не понять. Это армия. И там такое случается.
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