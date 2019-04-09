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Бетонная плита рухнула на ПАЗ в Новосибирске

На Бронном переулке, рухнувшая с тягача Scania плита, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть у ПАЗа. Пострадал один человек. (ВИДЕО)

9.04.2019 Фото: АСТ -54 Нет комментариев
 
Бетонная плита рухнула на ПАЗ в Новосибирске

Инцидент произошел вечером 8 апреля

Водитель длинномера «выгрузил» плиты на автобус в Кировском районе, сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте. На Бронном переулке, рухнувшая с тягача Scania бетонная плита, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть у ПАЗа вечером 8 апреля. Осколки конструкции разлетелись по проезжей части и полностью заблокировали проезд транспорта на этом участке.По данным очевидцем инцидент произошел на 8-й Бронный переулок в Кировском районе, около остановки общественного транспорта «Разъезд» с грузовой фуры на автобус 227-го маршрута.

В результате происшествия пострадал один человек – ему оказали медицинскую помощь. Сейчас устанавливаются подробности ЧП.

Автор видео читатель группы АСТ-54 в соцсети Вконтакте


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