Бетонная плита рухнула на ПАЗ в Новосибирске

Водитель длинномера «выгрузил» плиты на автобус в Кировском районе, сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте. На Бронном переулке, рухнувшая с тягача Scania бетонная плита, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть у ПАЗа вечером 8 апреля. Осколки конструкции разлетелись по проезжей части и полностью заблокировали проезд транспорта на этом участке.По данным очевидцем инцидент произошел на 8-й Бронный переулок в Кировском районе, около остановки общественного транспорта «Разъезд» с грузовой фуры на автобус 227-го маршрута.

В результате происшествия пострадал один человек – ему оказали медицинскую помощь. Сейчас устанавливаются подробности ЧП.

Автор видео читатель группы АСТ-54 в соцсети Вконтакте

