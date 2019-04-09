Сэнсэи сумо

Бердскому инновационному предприятию «Пульс-Про», одному из ведущих российских разработчиков программного обеспечения для муниципалитетов, в апреле исполнилось 15 лет! Поздравляем!

В своё время был очень популярным художественный фильм «Гений дзюдо». А мы сегодня расскажем о гениях и сэнсеях (учителях) СУМО. Только в нашем случае речь пойдёт не о японском боевом искусстве, а о компьютерной Системе управления муниципальным образованием (СУМО), разработанной аналитиками и программистами бердского IT-предприятия «Пульс-Про».

Данное предприятие поставляет СУМО в российские муниципалитеты, заодно обучая муниципальных специалистов работе с этой системой. По сути, коллектив «Пульс-Про» решает государственную задачу, обеспечивая эффективную компьютеризацию органов местного самоуправления по всей стране. Наш Бердск тоже работает на программах СУМО.

По работе и почёт

Вначале несколько слов о самом «Пульс-Про». Биография этого предприятия началась ещё в 1991 году, когда была создана первая IT-компания Бердска ТОО «Пульс». В свою очередь «Пульс» в 2004 году породил «дочку» ООО «Пульс-Про», ставшую его правопреемницей и наследницей. В апреле 2019 года «дочке» исполнилось ровно 15 лет, юбилей, с чем мы от всей души поздравляем творческий коллектив «Пульс-Про»!

Последние восемь лет «Пульс-Про» возглавляет Дмитрий ТИТОВ – генеральный директор и соучредитель этой IT-компании. К тому же, с 2004 года и по сей день Дмитрий руководит прежним «Пульсом», в который он пришёл работать техником в далёком 1993 году — совсем ещё молодым человеком, студентом.

«Пульс-Про» (ранее «Пульс») добился значительных успехов. За время работы в сфере информационных технологий его коллектив разработал и внедрил множество оригинальных компьютерных программ, получивших Свидетельства об официальной государственной регистрации. Эти программы внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, притом некоторые из них вообще были первыми и единственными в России.

Притом за 15 лет своей работы, с 2004 по 2019 годы, «Пульс-Про» в несколько раз расширил доставшуюся ему по наследству клиентскую базу. Сегодня его программным обеспечением пользуются 1240 муниципалитетов, предприятий ЖКХ и других организаций из 54 регионов России – от Калининграда до Сахалина и Камчатки. Предприятие также разрабатывает муниципальные сайты — к настоящему времени этой услугой «Пульс-Про» воспользовались около 300 муниципалитетов в стране.

Признание экспертов и коллег-программистов не заставило себя долго ждать. Так, журнал «Деловой квартал — Новосибирск» поставил компанию «Пульс-Про» на ведущие позиции в топ-листе IT -компаний Новосибирска (по совокупному годовому обороту). А журнал «Эксперт-Сибирь» включил это бердское предприятие в пятёрку рейтинга крупнейших IT-компаний Сибири (в сегменте разработки и внедрения программного обеспечения).

СУМО: сделано с умом

Бизнес-структура «Пульс-Про» выстроена современно и логично, на перспективу. Здесь работают порядка 30 человек, что для IT-компании довольно много. Но самое интересное, что, казалось бы, сугубо айтишное предприятие на самом деле работает на стыке программирования, законодательства и экономики.

Как пояснил гендиректор «Пульс-Про» Дмитрий ТИТОВ, разработанная коллективом единомышленников Система управления муниципальным образованием (СУМО) охватывает все сферы управления муниципальными образованиями: бюджет, бухгалтерский учёт и отчётность, ЖКХ, учёт муниципальных земель и имущества, муниципальные закупки, муниципальные задания и т.д.

В целом эта система включает в себя свыше десятка основных программ, не имеющих импортных аналогов, но легко адаптируемых к широко распространённой программе 1С. Причём программные продукты СУМО постоянно актуализируются с учётом меняющегося законодательства — за это строжайше отвечают аналитики компании. Столь же ответственно ведётся работа с частными предприятиями в сфере ЖКХ, с ТСЖ, садовыми обществами и другими клиентами компании.

При этом все программы, разработанные ООО «Пульс-Про», имеют удобный интерфейс, рассчитанный на малоподготовленного пользователя, надёжны в эксплуатации, содержат систему резервного копирования и автосохранения информации и не требуют наличия в штате организации специалиста-компьютерщика.

Стоит сказать, что за разработку и производство новых информационных технологий «Пульс-Про» получил множество победных медалей и дипломов на самых престижных ярмарках. В их числе две победы на конкурсах «Новосибирская марка», Малая Золотая медаль Сибирской ярмарки, Диплом первой степени Международной выставки-ярмарки «Интерпродтех» и другие награды. В конце концов, заслуги бердской IT-компании признали и в родном городе – в 2014 году коллектив «Пульс-Про» был удостоен размещения на Бердской городской доске почёта.

Учение – путь к умению

Понятно, что в условиях нынешней российской экономики коллективу «Пульс-Про» постоянно приходится сталкиваться с недобросовестной конкуренцией, когда, к примеру, муниципалитетам сверху навязывается программная продукция компаний, порою аффилированных с федеральными чиновниками. Причём подобные «конкуренты» обычно поставляют клиентам программное обеспечение по принципу: продал, а дальше — хоть трава не расти.

Однако руководство «Пульс-Про» своевременно приняло контрмеры, позволяющие предприятию выживать в условиях нечестной конкурентной борьбы. В соответствии с принятой стратегией предприятие не только поставляет собственное программное обеспечение, но и сопровождает его работу в течение всего срока сотрудничества с клиентом. В сопровождение входят консультации в режиме удалённого доступа, техподдержка, регулярное обновление программ и многое другое.

Более того, «Пульс-Про» проводит обучение своих клиентов не только по Интернету, но и при личном общении с ними. Для этого на предприятии есть хороший класс, где опытные специалисты-преподаватели обучают гостей работе с Системой управления муниципальным образованием (СУМО), при этом организовано проживание пользователей на время учёбы. Особенно важно, что обучение каждого клиента работе с СУМО ведётся индивидуально, на реальной информации заказчика – почти по пословице «Учить не рассказом, а работой и показом».

Пожалуй, заканчивая знакомство с «Пульс-Про», нельзя умолчать о его благотворительности. С 2008 года предприятие оказывает спонсорскую поддержку всем социально значимым мероприятиям, проводимым администрацией Бердска. Кроме того, «Пульс-Про» постоянно участвует в различных благотворительных проектах, реализуемых общественными организациями либо по личной инициативе гендиректора Дмитрия ТИТОВА. Да не оскудеет рука дающего!

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