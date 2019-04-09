МультДень: Знаменитый мультипликатор Домашонкин выставится в музее Бердска

Секретами «Изобретения радости» делится с посетителями музея художник, педагог и мультипликатор Геннадий Домашонкин. Выставка под таким названием, посвященная 60-летнему юбилею Почетного работника культуры Бердска Г.П.Домашонкина, начала свою работу в большом зале бердского музея (ул.Спортивная,9), рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделом развития бердского Историко-художественного музея Марина Янеева.

От разнообразия направлений творчества, занимающих промежуток от раннего студенчества до многолетнего педагогического опыта, поначалу даже немного теряешься. Работы, написанные маслом, пастелью, гуашью и даже … пластилином! Хотя последнее – это, конечно же, не картины, а декорации к мультфильмам, созданные юными мультипликаторами анимационной студии «Дом» ДХШ «Весна» под руководством любимого наставника.

Витрины с маленькими пластилиновыми героями, цветущими деревьями, грозными скалами, домами, дворцами и храмами притягивают ребятишек как магнит. Смотришь и не сомневаешься, вот еще секунда и они оживут! Нет, совсем не зря эти мультфильмы берут Гран-при самых престижных анимационных конкурсов в России и мире!

Личные достижения юбиляра тоже весьма значительны: его имя внесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Мастер — золотые руки», он обладатель звания «Лучший преподаватель детской школы искусств» в России, в нынешнем году ему присвоено звание «Почетный работник культуры Бердска.

— Знаменитый французский художник Андре Дерен говорил, что «творчество это изобретение радости». Многие годы считаю это высказывание своим девизом, определяющим мое отношение к искусству, — отвечает на вопрос о выборе названия для выставки Геннадий Павлович.

Домашонкин родом из Забайкалья. Приехав вместе со своей женой Мариной Викторовной, тоже художником, в начале 80-х в Бердск, работал преподавателем рисования и руководителем ИЗО студии «Синяя птица» в школе №13, Доме пионеров. Домашонкины стояли у истоков создания художественной школы «Весна» и с момента ее открытия ни разу не изменили своему детищу. Супруги стали основателями большой бердской творческой династии, в которой все рисуют, поют и создают большие и маленькие шедевры.

— Для творчества очень важны впечатления, — утверждает художник. — Поэтому мы с женой любим яркие впечатления, которые привозим из путешествий. Эскизы, этюды, которые потом помогают перенести эти ощущения в картины. Как писал Иван Бунин «Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать»! Я с ним полностью согласен!

Праздничное открытие выставки состоится 13 апреля в 15:00 часов. 20 апреля на выставке объявлен «МультДень» с премьерой нового анимационного фильма «Орфей и Эвридика» и встречей с его юными создателями. Начало в 14:00. Вход на мероприятия свободный. Кстати, на выставке проходят игровые программы «О чем говорят картины?» для дошкольного и младшего школьного возраста, с просмотром мульфильмов студии «Дом». Запись по тел. 5-33-60. Выставка продолжит свою работу до 21 апреля.