Перепутали запуск ракет NASA с атакой пришельцев жители Норвегии

После того, как две оранжевые точки запустили в воздух, внезапно появились расширяющиеся светящиеся облака и разноцветные огни. Запущенные ракеты являлись частью AZURE, эксперимента NASA по изучению потока частиц в ионосфере. Две зондирующие ракеты оказались сброшены в небо из Космического центра Андойя в северной Норвегии.

По данным NASA, ракеты AZURE измеряли плотность и температуру атмосферы, а также использовали индикаторы, такие как триметилалюминий и смесь бария и стронция. Указанная комбинация под воздействием излучаемого Солнцем света ионизируется. Названные смеси приводят к образованию разноцветных облаков, позволяющих впоследствии отслеживать поток нейтральных и заряженных частиц. Выпуск трассеров осуществляется на высотах 114 до 250 км, что не создает какой-либо угрозы для жителей региона. Затем облака отслеживали для измерения ветра и потока частиц, когда светящиеся пятна рассеялись.

Источник: actualnews.org