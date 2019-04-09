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Без воды на дачах: Засуху спровоцировали сами дачники в Бердске

Они обратились в ФАС, посчитав, что слишком дорого платят за перекачку воды. Предложенный тариф оказался убыточным для бизнеса. Чтобы выкупить насос, с дачи нужно заплатить примерно 80 рублей.

9.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 39 коммент.
 
Без воды на дачах: Засуху спровоцировали сами дачники в Бердске

В Бердске насчитывается 42 садовых общества. Большинство из них — в районе водозабора

Более 20 лет компания «Аква» качала воду в 21 дачное общество, расположенное за Гуменкой в районе водозабора на Обском водохранилище. Все эти годы дачники платили за воду частной фирме. Но в 2018 году представители СНТ посчитали, что вода им обходится слишком дорого — 18 рублей за куб. И обратились в антимонопольный комитет. ФАС с ними согласилась, распорядившись снизить тариф — чуть больше 6 рублей.

Владелец «Аквы» посчитал это невыгодным и отказался от перекачки воды. О чем предупредил дачников накануне поливного сезона-2019.

Бизнесмен выставил насосное оборудование на продажу за 1,6 млн рублей. В СНТ посчитали это неподъемной суммой. Но город не в силах им помочь деньгами, поскольку земля принадлежит частникам и использование на нее бюджетных средств является нецелевым, а значит уголовно наказуемым.

Бердская власть предложила СНТ, рискующим остаться без воды, либо самим выкупить насосную станцию, либо взять ее в аренду, либо придумать иной способ добычи воды. Без насоса им не обойтись, так как 32 км водопровода в двух десятках обществ находятся выше уровня сетей, идущих от водозабора Комбината бытовых услуг до границы раздела земли.

В мэрии посчитали, что по самым скромным подсчетам услугами «Аквы» пользовались порядка 20 тыс. дачных участков. А значит, владельцу каждого из них придется внести в общий котел 80 рублей, чтобы приобрести насос и самим качать воду на дачи. Впрочем, дачникам, кроме того, придется получать энергомощности для работы насосной станции.

Именно об этом говорили чиновники на нескольких встречах с представителями СНТ, которые прошли в начале апреля. То же самое они будут объяснять дачниками и на следующих собраниях. Их дачи — это частная собственность, комфорт на которой зависит от них самих.

— Дачникам надо думать: они сами обслуживают насос, делают скважины, вода может быть привозная. Может, им нужно договориться «Аквой», чтобы она еще какое-то время поработала, на каких условиях. Это предмет переговоров, а не ультиматума. Если уйдем в суды, картошка вообще не вырастет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он утверждает, что администрация в рамках своих полномочий делает все возможное, не уходит от проблем дачников. Но и «кошмарить» бизнес не имеет права — заставить «Акву» работать. По словам Захарова, сформирована рабочая группа из числа председателей СНТ и чиновников для «переговорного процесса».

— Я предлагаю договориться с «Аквой» на приемлемых условиях, чтобы он поработал еще сезон. А за это время дачники пусть подумают над организацией своего предприятия, берут все в свои руки, ответственность на себя. В СНТ «Слава», например, пробурили скважину, сами ее обслуживают, включают воду, когда им надо. Может, и другим пойти по этому пути? — пояснил вице-мэр.


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(39) Комментариев

  1. Аноним

    Что хорошего в Славе?Вода со скважин для полива идет ледяная,И воду господин Белов дает когда сам того пожелает,он же там местный царек,поди уже и скважину в частную собственность оформил

    Thumb up 14 Thumb down 4

    • Аноним

      Проблема решается очень просто: ЖД-цистерна в качестве накопителя.
      Вода из нее уже идет вполне теплая, ну и плюс буфер.

      Thumb up 6 Thumb down 6

      • Аноним

        Во время полива, в жару, в среднем, расходуется 2 куб. на участок, это если не считать других нужд. 20 тыс участков умножить на 2 куба = 40000 кубов воды или 40000 тонн воды, а это 800 ж/д цистерн! И так ежедневно! :-D

        Thumb up 6 Thumb down 7

        • Аноним

          Цистерна на общество ставится, не на все дачи водозабора!
          Вот в Отрадном например стоит 2 цистерны, а
          используемых участков там около 80.
          Хватает на всех с запасом.
          Вы бы думали в следующий раз когда говорить надумаете….

          Thumb up 5 Thumb down 6

          • Аноним

            Давайте с другого конца считать. 2 цистерны на 80 участков по вашим данным и всё в шоколаде! 20000 участков делим на 80 и получаем 500 цистерн! Что меньше немного, но всё равно до-хре-на! Да и где взять столько? :-D

            Thumb up 4 Thumb down 5

            • Аноним

              Вообще интересно, сколько Леонид К получал деньжат за воду, за сезон? По моим прикидкам не меньше 25 лямов! За эти деньги стыдно отказываться от насосов, какие бы они дорогие не были.

              Thumb up 5 Thumb down 3

              • Аноним

                и ещё: теперь расчёты через банк! Если вчерась в конверте приносили, а налог определялся по «вздёрнутому пальцу», т.е занижался несусветно, то теперь реальные деньги (и кубы!) придётся светить! А органы вправе спросить: А куда ты мил-человек подевал в прошлых годах потребляемую воду? Ссыкотно! Лучше слинять по-тихому, ликвидировав «Аква». 8)

                Thumb up 8 Thumb down 2

            • Аноним

              Зачем так глобально мыслить?
              Кто подсуетиться , тому и повезёт
              А если кому не сильно надо, то это его проблемы

              Thumb up 1 Thumb down 5

          • Аноним

            Где бурить скважины и ставить цистерны? Вы свой участок для этих целей пожертвуете?

            Thumb up 8 Thumb down 2

            • Аноним

              Некоторые люди продают свои участки . Покупайте у них и ставьте
              Если надо меньше соток под это дело, то пусть покупают у них соседи, для расширения своих участков и продают вам сотку для общественного назначения ( для общества)

              Thumb up 0 Thumb down 2

          • Аноним

            Привел в пример Отрадное.
            А вот в Мечте 8 улиц и по 50 -60 участков на каждой. Сколько надо цистерн? И где их все разместить?

            Thumb up 5 Thumb down 3

  2. Аноним

    вода из водохранилища для полива лучше чем скважинная. Менее минерализована, теплее, содержит биоматериал, берётся из русла в больших количествах, чего не скажешь про скважинный горизонт, там воды на всех может и не хватить.

    Thumb up 12 Thumb down 2

    • Аноним

      Вы не последовательны
      То вам ( не конкретно вам, конечно) грунтовые воды всё заливают, то воды не хватит на всех!
      Вот и качайте скважины,
      понижайте уровень грунтовых вод …
      сразу два вопроса решите

      Thumb up 1 Thumb down 12

  3. Аноним

    Интересно, кто именно, какое общество подавали в ФАС? Говорите, что стало стоить 6 руб куб, но взносы в меньшую сторону у нас не менялись, только росли (Мечта). Очень странно. или я что-то пропустила.

    Thumb up 15 Thumb down 1

    • Аноним

      Не было 6 рублей. Это присудили частнику, что по 6 руб было. А он свернулся сразу

      Thumb up 11 Thumb down 0

      • Аноним

        6 рублей это дорого?

        Thumb up 1 Thumb down 1

        • Аноним

          6 руб/куб больше, чем дохрена! Если сдирали по 1800р с участка в сезон за воду, то сколько получается с 20000 участков? 36000000 руб. Это при 18р/куб. Если при том же потреблении воды платить 6р/куб. то остаётся до смешного много 12000000 руб.! Надо быть идиотом, чтобы отказываться, так как это ХАЛЯВА!

          Thumb up 0 Thumb down 2

          • Аноним

            разумеется, от такой «кормушки» кормился не только ЛК, но и ещё не мало «уважаемых» людей.

            Thumb up 0 Thumb down 4

          • Аноним

            Вот и займитесь этим бизнесом
            … потом расскажете, как вам понравилось кучу денег собирать и в таком духе, как вы написали
            ( кстати, сколько стоит киловатт???
            Ведь насосы от электричества питаются и жрут энергии много)
            ….Короче, счетовод с вас хреновый
            Хотите потреблять на халяву и не платить за расходы ( поставщика) при этом

            Thumb up 5 Thumb down 0

            • Аноним

              Электричество говорите? Мощность насосов 40квт., это значит каждый час, при максимальной нагрузке, они потребляют 40квт/час электроэнергии (будем считать по максимуму, хотя это не так). Сколько за час в деньгах получится? 40квт умножаем на стоимость киловатта для «Аквы», (а это 3 руб.) = 120 руб. А в сутки? 120х24=2800(руб). А за сезон (150 суток)? 2800х150=432000руб. 36000000-432000=35568000руб. Т.е. практически не влияет! Сюда можно добавить зарплату рабочих, ремонты насосов и прочие расходы! Ну ни как из миллиона не вылезти! Ладно, пусть 2 миллиона потерь, но остаётся-то 34000000 собранных денег! Не зря капиталистом может стать только тот, кто умеет считать! ( ну и, конечно законченный жадина) :-D

              Thumb up 0 Thumb down 2

          • Иван

            надо быть ****** что бы считать что на полив участка требуется 100 кубометров воды.

            во вторых — насосы продаются — кто вам мешает то?

            со своей стороны — посмотреть бы в глаза тому который оставил меня без воды. платил я 130 рублей в месяц — цена пачки сигарет.

            Thumb up 5 Thumb down 0

            • Аноним

              Ага
              Курить вредно

              Thumb up 0 Thumb down 1

            • Аноним

              Давай воду посчитаем? 6 соток, это 600 кв.м земли. Из неё пусть 1/2 под разные стройки, дороги. Остаётся 300 кв.м поливных грядок и теплиц с деревьями! Это требует полива хотя бы ведра (лейки) на 1кв.м. через день. Итого в день 1500л или 1,5 куба! Пусть из 150 дней сезона засушливых дней половина, т.е. 75. Умножаем 1,5 на 75, получаем — 112,5 кубов! Т.е. да, расход такой и есть! Даже в реальности больше. :-D

              Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Выкупим насосы,а через неделю они крякнут.С этой целью они продаются.А за воду платили как за питьевую.Так что делайте выводы,кто кого кошмарил столько лет

    Thumb up 15 Thumb down 6

  5. Аноним

    18 рублей многовато, зато сейчас вас вынудят платить еще больше, чтоб сезон не срывать. Шило на мыло поменяли.

    Thumb up 6 Thumb down 3

  6. Аноним

    Три шкуры не сдирал за воду бы ,ни кто бы и скважины не строил в обществах. Председатели себя подстраховали и хотят ,как то облегчить долю дачника. А получилось ,как получилось. Скважины поставили ,хотели решить проблему с питьевой водой. Вожу питьевую воду на 2-х автобусах,а сколько рассады надо увезти ещё???

    Thumb up 3 Thumb down 4

  7. Аноним

    То есть эти самые «инициаторы-общественники» так позаботились о дачниках, что теперь все без воды?!
    Вот молодцы, вот спасибо и низкий поклон!
    Ну, назовите имена героев, которые в ФАС что-то там писали, и из-за которых весь сыр-бор, страна должна знать своих «героев»!

    Thumb up 15 Thumb down 4

  8. Андрей

    В Славе тоже не все хорошо с водой, мощностей скважин не хватает вода идет не постоянно, а то и вообще нет!

    Thumb up 13 Thumb down 2

  9. Аноним

    Не особо в тему , но вдруг кто здесь из СНТ Вега 4. Состоится общее собрание 20 апреля в 9-30 по адресу Островского 99.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  10. Аноним

    Подняли бучу ,что бы поднять цену на воду . Сезон подходит и вот деваться не куда нам. Аква ,так обнаглел-вода золотая получается. Общества и строят скважины.

    Thumb up 13 Thumb down 2

  11. Аноним

    Ну не фига себе 80рублей с дачи !
    Вот же дерут , раньше таких расстреливали или отправляли в ссылку . А сейчас творят что хотят, вредители

    Thumb up 3 Thumb down 8

  12. Пенсионер

    А унтер офицерская вдова сама сеья высекла…!!!

    Thumb up 1 Thumb down 1

  13. Пенсионер

    Одной рукой даём землю на ВостокеЮ а другой -перекрываем воду на Западе..,

    Thumb up 1 Thumb down 2

  14. Аноним

    может ошибаюсь, но каждый год область давала деньги из бюджета садовым обществам на дороги и т.п. Если такое еще возможно, то надо срочно председателям делать заявку, хотя бы на след. сезон получить финансирование.

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