Без воды на дачах: Засуху спровоцировали сами дачники в Бердске

В Бердске насчитывается 42 садовых общества. Большинство из них — в районе водозабора
Более 20 лет компания «Аква» качала воду в 21 дачное общество, расположенное за Гуменкой в районе водозабора на Обском водохранилище. Все эти годы дачники платили за воду частной фирме. Но в 2018 году представители СНТ посчитали, что вода им обходится слишком дорого — 18 рублей за куб. И обратились в антимонопольный комитет. ФАС с ними согласилась, распорядившись снизить тариф — чуть больше 6 рублей.
Владелец «Аквы» посчитал это невыгодным и отказался от перекачки воды. О чем предупредил дачников накануне поливного сезона-2019.
Бизнесмен выставил насосное оборудование на продажу за 1,6 млн рублей. В СНТ посчитали это неподъемной суммой. Но город не в силах им помочь деньгами, поскольку земля принадлежит частникам и использование на нее бюджетных средств является нецелевым, а значит уголовно наказуемым.
Бердская власть предложила СНТ, рискующим остаться без воды, либо самим выкупить насосную станцию, либо взять ее в аренду, либо придумать иной способ добычи воды. Без насоса им не обойтись, так как 32 км водопровода в двух десятках обществ находятся выше уровня сетей, идущих от водозабора Комбината бытовых услуг до границы раздела земли.
В мэрии посчитали, что по самым скромным подсчетам услугами «Аквы» пользовались порядка 20 тыс. дачных участков. А значит, владельцу каждого из них придется внести в общий котел 80 рублей, чтобы приобрести насос и самим качать воду на дачи. Впрочем, дачникам, кроме того, придется получать энергомощности для работы насосной станции.
Именно об этом говорили чиновники на нескольких встречах с представителями СНТ, которые прошли в начале апреля. То же самое они будут объяснять дачниками и на следующих собраниях. Их дачи — это частная собственность, комфорт на которой зависит от них самих.
— Дачникам надо думать: они сами обслуживают насос, делают скважины, вода может быть привозная. Может, им нужно договориться «Аквой», чтобы она еще какое-то время поработала, на каких условиях. Это предмет переговоров, а не ультиматума. Если уйдем в суды, картошка вообще не вырастет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Он утверждает, что администрация в рамках своих полномочий делает все возможное, не уходит от проблем дачников. Но и «кошмарить» бизнес не имеет права — заставить «Акву» работать. По словам Захарова, сформирована рабочая группа из числа председателей СНТ и чиновников для «переговорного процесса».
— Я предлагаю договориться с «Аквой» на приемлемых условиях, чтобы он поработал еще сезон. А за это время дачники пусть подумают над организацией своего предприятия, берут все в свои руки, ответственность на себя. В СНТ «Слава», например, пробурили скважину, сами ее обслуживают, включают воду, когда им надо. Может, и другим пойти по этому пути? — пояснил вице-мэр.
Что хорошего в Славе?Вода со скважин для полива идет ледяная,И воду господин Белов дает когда сам того пожелает,он же там местный царек,поди уже и скважину в частную собственность оформил
14 4
Проблема решается очень просто: ЖД-цистерна в качестве накопителя.
Вода из нее уже идет вполне теплая, ну и плюс буфер.
6 6
Во время полива, в жару, в среднем, расходуется 2 куб. на участок, это если не считать других нужд. 20 тыс участков умножить на 2 куба = 40000 кубов воды или 40000 тонн воды, а это 800 ж/д цистерн! И так ежедневно!
6 7
Цистерна на общество ставится, не на все дачи водозабора!
Вот в Отрадном например стоит 2 цистерны, а
используемых участков там около 80.
Хватает на всех с запасом.
Вы бы думали в следующий раз когда говорить надумаете….
5 6
Давайте с другого конца считать. 2 цистерны на 80 участков по вашим данным и всё в шоколаде! 20000 участков делим на 80 и получаем 500 цистерн! Что меньше немного, но всё равно до-хре-на! Да и где взять столько?
4 5
Вообще интересно, сколько Леонид К получал деньжат за воду, за сезон? По моим прикидкам не меньше 25 лямов! За эти деньги стыдно отказываться от насосов, какие бы они дорогие не были.
5 3
и ещё: теперь расчёты через банк! Если вчерась в конверте приносили, а налог определялся по «вздёрнутому пальцу», т.е занижался несусветно, то теперь реальные деньги (и кубы!) придётся светить! А органы вправе спросить: А куда ты мил-человек подевал в прошлых годах потребляемую воду? Ссыкотно! Лучше слинять по-тихому, ликвидировав «Аква».
8 2
Зачем так глобально мыслить?
Кто подсуетиться , тому и повезёт
А если кому не сильно надо, то это его проблемы
1 5
Это анониму от 22.38
0 2
Где бурить скважины и ставить цистерны? Вы свой участок для этих целей пожертвуете?
8 2
Некоторые люди продают свои участки . Покупайте у них и ставьте
Если надо меньше соток под это дело, то пусть покупают у них соседи, для расширения своих участков и продают вам сотку для общественного назначения ( для общества)
0 2
Привел в пример Отрадное.
А вот в Мечте 8 улиц и по 50 -60 участков на каждой. Сколько надо цистерн? И где их все разместить?
5 3
вода из водохранилища для полива лучше чем скважинная. Менее минерализована, теплее, содержит биоматериал, берётся из русла в больших количествах, чего не скажешь про скважинный горизонт, там воды на всех может и не хватить.
12 2
Вы не последовательны
То вам ( не конкретно вам, конечно) грунтовые воды всё заливают, то воды не хватит на всех!
Вот и качайте скважины,
понижайте уровень грунтовых вод …
сразу два вопроса решите
1 12
Интересно, кто именно, какое общество подавали в ФАС? Говорите, что стало стоить 6 руб куб, но взносы в меньшую сторону у нас не менялись, только росли (Мечта). Очень странно. или я что-то пропустила.
15 1
Не было 6 рублей. Это присудили частнику, что по 6 руб было. А он свернулся сразу
11 0
6 рублей это дорого?
1 1
6 руб/куб больше, чем дохрена! Если сдирали по 1800р с участка в сезон за воду, то сколько получается с 20000 участков? 36000000 руб. Это при 18р/куб. Если при том же потреблении воды платить 6р/куб. то остаётся до смешного много 12000000 руб.! Надо быть идиотом, чтобы отказываться, так как это ХАЛЯВА!
0 2
разумеется, от такой «кормушки» кормился не только ЛК, но и ещё не мало «уважаемых» людей.
0 4
Вот и займитесь этим бизнесом
… потом расскажете, как вам понравилось кучу денег собирать и в таком духе, как вы написали
( кстати, сколько стоит киловатт???
Ведь насосы от электричества питаются и жрут энергии много)
….Короче, счетовод с вас хреновый
Хотите потреблять на халяву и не платить за расходы ( поставщика) при этом
5 0
Электричество говорите? Мощность насосов 40квт., это значит каждый час, при максимальной нагрузке, они потребляют 40квт/час электроэнергии (будем считать по максимуму, хотя это не так). Сколько за час в деньгах получится? 40квт умножаем на стоимость киловатта для «Аквы», (а это 3 руб.) = 120 руб. А в сутки? 120х24=2800(руб). А за сезон (150 суток)? 2800х150=432000руб. 36000000-432000=35568000руб. Т.е. практически не влияет! Сюда можно добавить зарплату рабочих, ремонты насосов и прочие расходы! Ну ни как из миллиона не вылезти! Ладно, пусть 2 миллиона потерь, но остаётся-то 34000000 собранных денег! Не зря капиталистом может стать только тот, кто умеет считать! ( ну и, конечно законченный жадина)
0 2
надо быть ****** что бы считать что на полив участка требуется 100 кубометров воды.
во вторых — насосы продаются — кто вам мешает то?
со своей стороны — посмотреть бы в глаза тому который оставил меня без воды. платил я 130 рублей в месяц — цена пачки сигарет.
5 0
Ага
Курить вредно
0 1
Давай воду посчитаем? 6 соток, это 600 кв.м земли. Из неё пусть 1/2 под разные стройки, дороги. Остаётся 300 кв.м поливных грядок и теплиц с деревьями! Это требует полива хотя бы ведра (лейки) на 1кв.м. через день. Итого в день 1500л или 1,5 куба! Пусть из 150 дней сезона засушливых дней половина, т.е. 75. Умножаем 1,5 на 75, получаем — 112,5 кубов! Т.е. да, расход такой и есть! Даже в реальности больше.
0 0
Выкупим насосы,а через неделю они крякнут.С этой целью они продаются.А за воду платили как за питьевую.Так что делайте выводы,кто кого кошмарил столько лет
15 6
стоимость обслуживания и ремонта насосов тоже входила в стоимость воды, как и зарплата мастерам. Плюс прибыль, плюс кум, брат, сват! 18 руб/куб многовато, но и 10-12 руб/куб не спасли бы — насосы больно старые.
7 1
Покупайте новые, кто не даёт то?
4 6
Крякнут, ну ещё скинетесь по 80рублей- в чём проблема?!
8 4
18 рублей многовато, зато сейчас вас вынудят платить еще больше, чтоб сезон не срывать. Шило на мыло поменяли.
6 3
Три шкуры не сдирал за воду бы ,ни кто бы и скважины не строил в обществах. Председатели себя подстраховали и хотят ,как то облегчить долю дачника. А получилось ,как получилось. Скважины поставили ,хотели решить проблему с питьевой водой. Вожу питьевую воду на 2-х автобусах,а сколько рассады надо увезти ещё???
3 4
То есть эти самые «инициаторы-общественники» так позаботились о дачниках, что теперь все без воды?!
Вот молодцы, вот спасибо и низкий поклон!
Ну, назовите имена героев, которые в ФАС что-то там писали, и из-за которых весь сыр-бор, страна должна знать своих «героев»!
15 4
В Славе тоже не все хорошо с водой, мощностей скважин не хватает вода идет не постоянно, а то и вообще нет!
13 2
Не особо в тему , но вдруг кто здесь из СНТ Вега 4. Состоится общее собрание 20 апреля в 9-30 по адресу Островского 99.
3 0
Подняли бучу ,что бы поднять цену на воду . Сезон подходит и вот деваться не куда нам. Аква ,так обнаглел-вода золотая получается. Общества и строят скважины.
13 2
Ну, так и делайте свои скважины
1 9
Ну не фига себе 80рублей с дачи !
Вот же дерут , раньше таких расстреливали или отправляли в ссылку . А сейчас творят что хотят, вредители
3 8
А унтер офицерская вдова сама сеья высекла…!!!
1 1
Одной рукой даём землю на ВостокеЮ а другой -перекрываем воду на Западе..,
1 2
может ошибаюсь, но каждый год область давала деньги из бюджета садовым обществам на дороги и т.п. Если такое еще возможно, то надо срочно председателям делать заявку, хотя бы на след. сезон получить финансирование.
0 3