КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1к в новом доме с ремонтом Ключевая 1750 тр
Продам 1-ю 89137170267 Ольга
продам
Продам 1-ю квартиру 1450т.р.
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

МультДень: Знаменитый мультипликатор Домашонкин выставится в музее Бердска

Бетонная плита рухнула на ПАЗ в Новосибирске

За шашлыки на даче оштрафуют на 5 тыс. рублей

Выгребную яму в 2,5 метра за 2 часа полностью затопили грунтовые воды в Бердске

Перепутали запуск ракет NASA с атакой пришельцев жители Норвегии

Дома обманутых дольщиков могут достроить по нацпроекту

Регоператор вывезет мусор после субботника в частном секторе Бердска

Занятия йогой из-за угрозы гомосексуализма не отменят в тюрьмах России

Из-за надписи «навальный» на футболке не пустили болельщика на матч в Краснодаре

Экология и утилизация: Для автомобилистов придумали два новых налога

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Занятия йогой из-за угрозы гомосексуализма не отменят в тюрьмах России

Занятия йогой пока проходили только в двух московских СИЗО. По мнению богослова Дворкина с помощью занятий вместо исправления арестантам предлагается высокомерно «смеяться над страхами всего мира».

9.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Занятия йогой из за угрозы гомосексуализма не отменят в тюрьмах России

Письмо попало в Генпрокуратуру

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась отменять занятия йогой для арестованных после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, рассказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

-Занятия останутся. Мы проводили исследование, и у тех людей, которые занимались йогой, резкое сокращение обращений к врачам за помощью, — сказал Максименко. Он добавил, что занятия йогой пока проходили только в двух московских СИЗО, но их могут ввести и в других изоляторах по всей стране.

Максименко раскритиковал доводы православного богослова Александра Дворкина, на которых и основывалась Мизулина. «Его посыл таков, что йога приводит к гомосексуализму. На это могу сказать, что статья за однополые отношения давно отменена. <…> Каждый в рамках закона может заниматься тем, что ему нравится», — подчеркнул он.

«Московский комсомолец» утверждал, что занятий йогой в изоляторах приостановили после прокурорской проверки. Максименко добавил, что интерес прокуратуры может быть связан именно с выполнением внутренних правил изолятора: «Преподавать или вести занятия могут только те, кто является работником СИЗО. А посторонние должны оформлять это как свидание».

Богослов Дворкин писал, что йога, которой занимались заключенные отряда хозобслуги, приводит к гомосексуальным связям. Впоследствии другие арестованные откажутся брать пищу из рук работников хозобслуги, а это, опасался Дворкин, может спровоцировать голодные бунты.

Кроме того, по мнению богослова, йога противоречит задачам пенитенциарной системы.

-Вместо исправления им предлагается высокомерно «смеяться над страхами всего мира», — говорится в письме.

В марте Мизулина перенаправила это письмо в Генпрокуратуру с сопроводительным запросом.

Источник: zona.media


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
МультДень: Знаменитый мультипликатор Домашонкин выставится в музее Бердска Сгорел пластиковый мусорный контейнер около пятиэтажки в Бердске Бетонная плита рухнула на ПАЗ в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика