Занятия йогой из-за угрозы гомосексуализма не отменят в тюрьмах России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась отменять занятия йогой для арестованных после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, рассказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
-Занятия останутся. Мы проводили исследование, и у тех людей, которые занимались йогой, резкое сокращение обращений к врачам за помощью, — сказал Максименко. Он добавил, что занятия йогой пока проходили только в двух московских СИЗО, но их могут ввести и в других изоляторах по всей стране.
Максименко раскритиковал доводы православного богослова Александра Дворкина, на которых и основывалась Мизулина. «Его посыл таков, что йога приводит к гомосексуализму. На это могу сказать, что статья за однополые отношения давно отменена. <…> Каждый в рамках закона может заниматься тем, что ему нравится», — подчеркнул он.
«Московский комсомолец» утверждал, что занятий йогой в изоляторах приостановили после прокурорской проверки. Максименко добавил, что интерес прокуратуры может быть связан именно с выполнением внутренних правил изолятора: «Преподавать или вести занятия могут только те, кто является работником СИЗО. А посторонние должны оформлять это как свидание».
Богослов Дворкин писал, что йога, которой занимались заключенные отряда хозобслуги, приводит к гомосексуальным связям. Впоследствии другие арестованные откажутся брать пищу из рук работников хозобслуги, а это, опасался Дворкин, может спровоцировать голодные бунты.
Кроме того, по мнению богослова, йога противоречит задачам пенитенциарной системы.
-Вместо исправления им предлагается высокомерно «смеяться над страхами всего мира», — говорится в письме.
В марте Мизулина перенаправила это письмо в Генпрокуратуру с сопроводительным запросом.
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