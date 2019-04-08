Фото: Раздельный сбор мусора появился на ГДК возле памятника Ленину

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Сегодня наткнулся в Бердске на точку раздельного сбора мусора (пластик, бумага, алюминиевая банка, стекло). Собирают раз в две недели с 12:00 до 13:00. Находятся на ГДК возле памятника Ленину. В следующий раз будут здесь 21 апреля.

Раздельный сбор — это цивилизованный способ обращения с отходами. Он помогает человеку потреблять ресурсы осознано, адекватно оценивать свое влияние на окружающую среду — и уменьшать это влияние.