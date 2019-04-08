Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска

Снова провалился асфальт на перекрестке улиц Ленина и Герцена в Бердске сегодня, 8 апреля.

— Провал на пересечении улиц Ленина Герцена вскрываем, смотрим. Там только что устранили подпор. Будем засыпать, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук.

С утра место провала огородили, поставили соответствующие дорожные знаки, поскольку асфальт рухнул прямо на проезжей части.

Провал продолжает увеличиваться. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» рабочие из соседнего киоска, края провала обваливаются в яму, дна которой не видно. Видно, что провал образовался вокруг бетонного основания колодца, видны трубы и куски упавшего асфальта.

Примечательно, что рядом с местом провала грунт «плавает» — он проваливается под ногами идущих по тротуару людей. Неподалеку, в направлении гаражей у радиозавода, насыпан толстый слой щебня. Но и там видны дыры и пустоты.

— Дырка маленькая была, они ничего не раскапывали — асфальт сам упал. За несколько часов большая дырка стала, — рассказали очевидцы, вспомнив, что в прошлом году здесь уже закрывали большой провал, а по пути к гаражам в пустоты проваливался колесами автомобиль.