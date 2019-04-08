КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1к в новом доме с ремонтом Ключевая 1750 тр
Продам 1-ю 89137170267 Ольга
продам
Продам 1-ю квартиру 1450т.р.
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Без воды на дачах: Засуху спровоцировали сами дачники в Бердске

Баловство: Двое детей сломали 37 надгробий в Бурятии

Растоптал браконьера насмерть слон в ЮАР

Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска

«Сирийский перелом»: Оружие террористов показали в Новосибирске

Более 130 кг кокаина выбросило на морское побережье Румынии

Фотомарафон «Победители» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Ямочный ремонт: Более 1300 квадратных метров дыр залатали на 10 дорогах Бердска

Взорвалась квартира в жилом доме из-за утечки газа в Грузии

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска

Проезжая часть на перекрестке улиц Ленина и Герцена ушла под землю рядом с колодцем. Провал увеличивается с каждым часом. Под асфальтом пустота.(ФОТО)

8.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 4 коммент.
 
 

Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска

Под асфальтом пустота

Снова провалился асфальт на перекрестке улиц Ленина и Герцена в Бердске сегодня, 8 апреля.

— Провал на пересечении улиц Ленина Герцена вскрываем, смотрим. Там только что устранили подпор. Будем засыпать, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук.

С утра место провала огородили, поставили соответствующие дорожные знаки, поскольку асфальт рухнул прямо на проезжей части.

Провал продолжает увеличиваться. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» рабочие из соседнего киоска, края провала обваливаются в яму, дна которой не видно. Видно, что провал образовался вокруг бетонного основания колодца, видны трубы и куски упавшего асфальта.

Примечательно, что рядом с местом провала грунт «плавает» — он проваливается под ногами идущих по тротуару людей. Неподалеку, в направлении гаражей у радиозавода, насыпан толстый слой щебня. Но и там видны дыры и пустоты.

— Дырка маленькая была, они ничего не раскапывали — асфальт сам упал. За несколько часов большая дырка стала, — рассказали очевидцы, вспомнив, что в прошлом году здесь уже закрывали большой провал, а по пути к гаражам в пустоты проваливался колесами автомобиль.

Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска

Дорожные знаки все время падают

Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска

Вокруг провала мягкая земля

Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска

Пустоты по соседству с провалом

Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска Обрушился асфальт на дороге в центре Бердска


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск» Без воды на дачах: Засуху спровоцировали сами дачники в Бердске Фото: Раздельный сбор мусора появился на ГДК возле памятника Ленину

(4) Комментариев

  2. Старый

    Какая интересная технология, армированный асфальт.Это Сибирское ноу хау?

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Старый

      АРМДОР — это геосетка, производимая из алюмоборосиликатного стекловолокна методом склейки. Технология производства , запатентована. Геосетки АРМДОР предназначены для армирования асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов с целью усиления покрытий и предотвращения образования трещин и колейности. Размер ячейки — 12.5, 25, 37.5, 50 мм. Прочность на разрыв от 5 до 20 т/м.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Ольга

    Это у нас везде грунт размывает просто. Вот и все.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика