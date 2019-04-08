Без воды на дачах: Засуху спровоцировали сами дачники в Бердске

Более 20 лет компания «Аква» качала воду в 21 дачное общество, расположенное за Гуменкой в районе водозабора на Обском водохранилище. Все эти годы дачники платили за воду частной фирме. Но в 2018 году представители СНТ посчитали, что вода им обходится слишком дорого — 18 рублей за куб. И обратились в антимонопольный комитет. ФАС с ними согласилась, распорядившись снизить тариф — чуть больше 6 рублей.

Владелец «Аквы» посчитал это невыгодным и отказался от перекачки воды. О чем предупредил дачников накануне поливного сезона-2019.

Бизнесмен выставил насосное оборудование на продажу за 1,6 млн рублей. В СНТ посчитали это неподъемной суммой. Но город не в силах им помочь деньгами, поскольку земля принадлежит частникам и использование на нее бюджетных средств является нецелевым, а значит уголовно наказуемым.

Бердская власть предложила СНТ, рискующим остаться без воды, либо самим выкупить насосную станцию, либо взять ее в аренду, либо придумать иной способ добычи воды. Без насоса им не обойтись, так как 32 км водопровода в двух десятках обществ находятся выше уровня сетей, идущих от водозабора Комбината бытовых услуг до границы раздела земли.

В мэрии посчитали, что по самым скромным подсчетам услугами «Аквы» пользовались порядка 20 тыс. дачных участков. А значит, владельцу каждого из них придется внести в общий котел 80 рублей, чтобы приобрести насос и самим качать воду на дачи. Впрочем, дачникам, кроме того, придется получать энергомощности для работы насосной станции.

Именно об этом говорили чиновники на нескольких встречах с представителями СНТ, которые прошли в начале апреля. То же самое они будут объяснять дачниками и на следующих собраниях. Их дачи — это частная собственность, комфорт на которой зависит от них самих.

— Дачникам надо думать: они сами обслуживают насос, делают скважины, вода может быть привозная. Может, им нужно договориться «Аквой», чтобы она еще какое-то время поработала, на каких условиях. Это предмет переговоров, а не ультиматума. Если уйдем в суды, картошка вообще не вырастет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он утверждает, что администрация в рамках своих полномочий делает все возможное, не уходит от проблем дачников. Но и «кошмарить» бизнес не имеет права — заставить «Акву» работать. По словам Захарова, сформирована рабочая группа из числа председателей СНТ и чиновников для «переговорного процесса».

— Я предлагаю договориться с «Аквой» на приемлемых условиях, чтобы он поработал еще сезон. А за это время дачники пусть подумают над организацией своего предприятия, берут все в свои руки, ответственность на себя. В СНТ «Слава», например, пробурили скважину, сами ее обслуживают, включают воду, когда им надо. Может, и другим пойти по этому пути? — пояснил вице-мэр.