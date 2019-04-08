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Экология и утилизация: Для автомобилистов придумали два новых налога

Новый налог может оказаться внушительнее предыдущих. Причем в основе идеи — обновление автопарка страны за счет санкций против владельцев старых автомобилей.

8.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Экология и утилизация: Для автомобилистов придумали два новых налога

Под ударом — владельцы старых машин и те, кто собрался покупать новые

Автомобилистов в России в ближайшее время может ожидать введение дополнительных налогов. На этой неделе Минфин опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. В частности, речь идет об экологическом и утилизационном сборах. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают, что многие просто не потянут увеличившуюся материальную нагрузку и начнут отказываться от автомобилей.

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим. Если это случится, то такая замена ударит по малообеспеченным россиянам, которые преимущественно ездят на бюджетных и подержанных автомобилях.

-Сейчас об отмене транспортного налога уже и не говорят. Сомнительно, что государство готово отказаться от столь лакомого куска. Главными противниками отмены налога выступают региональные власти, которые получают значительный доход в бюджеты за счет автомобилистов. За последние пять лет поступления превысили 450 млрд рублей, — пояснил «URA.RU» сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский.

По его словам, у властей существует серьезный соблазн ввести дополнительный налог для автомобилистов: «Новый налог может оказаться внушительнее предыдущих. Причем в основе идеи — обновление автопарка страны за счет санкций против владельцев старых автомобилей».

Это явный перебор, поскольку экологический налог должен быть автоматически включен в транспортный, утверждает в беседе с «URA.RU» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. «Человек ездит на машине, повреждает дорожное покрытие, платит за это, а также за выбросы в атмосферу. Все логично. Но возможное появление нового налога — огромная материальная нагрузка, и сегодня не все ее в состоянии потянуть», — сказал эксперт. Он не исключил, что водители начнут отказываться от автомобилей.

Что касается утилизационного сбора — второго потенциального налога — то речь идет о денежной сумме, которая должна быть уплачена за автомобиль, выпущенный в обращение на территории России, объясняет в разговоре с «URA.RU» юрист Сергей Ефимов. «Такой сбор существует и сегодня, им облагается любое транспортное средство. Он включен в стоимость нового автомобиля. Сбор задуман для того, чтобы старый автомобиль мог быть бесплатно утилизирован в конец его „жизни“. Однако есть подозрение, что в реальности эта норма работает слабо или не работает вообще», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, переход неналоговых платежей в разряд налогов даст возможность для дальнейшего роста нагрузки: «Известно, что некоторые сборы предусматривают систему компенсации и вычетов, но налогов такие схемы не касаются. К примеру, плательщик утилизационного сбора сегодня вправе самостоятельно выбирать, платить сбор или самому утилизировать и таким образом сэкономить деньги. Однако налог такой возможности не предусматривает. Это индивидуальный платеж».

Утилизационный налог будут платить представители бизнеса, которые ввозят новые автомобили в страну для последующей продажи, пояснил эксперт.

-Но в конечном итоге этот платеж ложится на плечи потребителей. Будет расти налог — будут расти расходы тех, кто покупает машины, — заключил Ефимов.

Налогоплательщики после включения платежей в Налоговый кодекс будут нести гораздо больше рисков, вплоть до уголовной ответственности в случае уклонения от их уплаты в крупном размере, пояснил «URA.RU» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

-Предположу, что сборы резко возрастут, как ранее возросли после передачи ФНС права администрировать социальные взносы, — сказал он.

Источник: ura.news


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