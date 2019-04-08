Ямочный ремонт: Более 1300 квадратных метров дыр залатали на 10 дорогах Бердска

В первую очередь ямочный ремонт проводят на самых оживленных магистралях
Продолжается аварийный ремонт дорог в Бердске.
— Сделано уже порядка 10 магистралей города Бердска — около 1300 квадратных метров аварийного ремонта, — доложил на совещании чиновников 8 апреля начальник УЖКХ Максим Совбанов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», этой весной в целях экономии ямы на дорогах стали заделывать горячим асфальтом взамен щебня. Неделю назад мэр Бердска Евгений Шестернин заявил:
— Жители города должны знать, где оперативно идет ремонт. Сегодня ямочный ремонт — это оперативный ремонт, и асфальт кладется вместо щебня, которого буквально хватает часа на два. Ходить и фотографировать: «Ох, ах — кладут в лужу», спросите автолюбителей и они скажут, что лучше вместо щебня асфальт. Это не говорит о том, что это постоянный асфальт. Но он пролежит больше, чем два дня. Это однозначно. Асфальт который пролежит месяц и два. Это не говорит о том, что после этого мы прекращаем ремонт. Щебень пролежит два часа, а затраты на него будут в два-три раза выше, чем затраты на асфальт.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Два момента, которые нужно отметиться:
1. Работы по ремонту действительно идут. Бывает едешь, а уже и ям страшных не стало — приятно.
2. Конечно этот горячий асфальт ГОРАЗДО лучше щебня! Тут даже никаких сомнений.
Да, все это не особо долговечно когда все эту в лужи бросается, но на какое то время это спасет, да и действительно быстро позволяет заделывать.
Так что я лично — ЗА. Нормально и правильно.
1 1