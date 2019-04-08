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Ямочный ремонт: Более 1300 квадратных метров дыр залатали на 10 дорогах Бердска

В этом году вместо щебня ямы заделывают горячим асфальтом. В целях безопасности, экономии сил и средств.

8.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий
 
Ямочный ремонт: Более 1300 квадратных метров дыр залатали на 10 дорогах Бердска

В первую очередь ямочный ремонт проводят на самых оживленных магистралях

Продолжается аварийный ремонт дорог в Бердске.

— Сделано уже порядка 10 магистралей города Бердска — около 1300 квадратных метров аварийного ремонта, — доложил на совещании чиновников 8 апреля начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», этой весной в целях экономии ямы на дорогах стали заделывать горячим асфальтом взамен щебня. Неделю назад мэр Бердска Евгений Шестернин заявил:

— Жители города должны знать, где оперативно идет ремонт. Сегодня ямочный ремонт — это оперативный ремонт, и асфальт кладется вместо щебня, которого буквально хватает часа на два. Ходить и фотографировать: «Ох, ах — кладут в лужу», спросите автолюбителей и они скажут, что лучше вместо щебня асфальт. Это не говорит о том, что это постоянный асфальт. Но он пролежит больше, чем два дня. Это однозначно. Асфальт который пролежит месяц и два. Это не говорит о том, что после этого мы прекращаем ремонт. Щебень пролежит два часа, а затраты на него будут в два-три раза выше, чем затраты на асфальт.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Два момента, которые нужно отметиться:
    1. Работы по ремонту действительно идут. Бывает едешь, а уже и ям страшных не стало — приятно.
    2. Конечно этот горячий асфальт ГОРАЗДО лучше щебня! Тут даже никаких сомнений.

    Да, все это не особо долговечно когда все эту в лужи бросается, но на какое то время это спасет, да и действительно быстро позволяет заделывать.

    Так что я лично — ЗА. Нормально и правильно.

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