За место на рынке заплатят 77 рублей фермеры и дачники в Бердске

Постановлением мэра Бердска Евгения Шестернина установлено число мест на центральном городском рынке, отведенных для фермеров и дачников.

Торговать сельхозпродукцией фермерам, тем, кто держит личные подсобные хозяйства, скот, а также дачи и огороды разрешено на «Бердском рынке». При этом для них должно быть отведено не менее 20% общего количества торговых мест на универсальном базаре.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» гендиректор «Бердского рынка» Татьяна Шлейникова, в сезон она может предоставить под торговлю сельхозпродукцией гораздо больше мест. Пока такой продукцией, выращенной на собственных огородах, еще не торгуют — нечем. Но частники уже проявляют интерес. По словам Шлейниковой, уже подали заявки на торговые места на рынке 49 человек. Они планируют торговать рассадой.

— Рынок — это не постоянные торговые площади. Здесь приходят, уходят. Рассадой торгуют больше, до урожая мало людей. Как урожай созревает, снова люди появляются — редиску, огурчики продают, — рассуждает Татьяна Федоровна.

Торговля начнется в зависимости от погоды. В 2018 году была холодная весна, поэтому частники начали торговать с 15 мая.

Места для торговли дают на территории рынка за забором. Хватает всем.

— Размещаем всех. Но день на день не приходится. Наплыв, продавцов и покупателей, как правило, бывает в субботу. Все зависит от разных факторов — урожая, погоды, праздников и прочего, — рассуждает Шлейникова.

Места под торговлю фермерам и огородникам на «Бердском рынке» она оценивает как дешевые. Стол размером 3 метра с навесом стоит 2000 рублей за 26 рабочих дней в месяц (понедельник — выходной). Это примерно 77 рублей в день.

Те, кто не хотят платить, уходят на несанкционированные рынки, например, у ТЦ «Меркурий», с которыми бердская власть безуспешно борется уже не один год.