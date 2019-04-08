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Клещи пошли в атаку на жителей Бердска

Уже зарегистрированы первые покусы. Прививка — лучшая профилактика от клещевого энцефалита.

8.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
Клещи пошли в атаку на жителей Бердска

Самое большое количество клещевых покусов в прошлом году было зарегистрировано в садовых обществах

С наступлением тепла клещи «проснулись» и начали нападать на жителей Бердска. Уже зарегистрированы первые клещевые покусы, сообщил на совещании чиновников 8 апреля главврач бердской горбольницы Юрий Краморов. Лучшей профилактикой от клещевого энцефалита врачи называют прививку. Юрий Николаевич призвал бердчан поставить бесплатную прививку в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, в 2018 году было зарегистрировано 1201 обращение бердчан с жалобой на покусы клещей. Диагноз «клещевой энцефалит» был поставлен шести пациентам, 11 — «клещевой боррелиоз». Наибольшее количество лиц, пострадавших от покуса клеща, зарегистрировано на территории садовых обществ — более 33%. Поэтому, выезжая на дачи, не следует забывать о собственной безопасности.

Как профилактическую меру можно рассматривать повышенное внимание к своей эпикировке. Одежда должна быть такой, чтобы под нее не мог проникнуть клещ. Следующий момент — необходимо каждые 15 минут осматривать себя, через два часа — самоосмотр со снятием одежды. Не стоит сразу заносить в помещение сорванные цветы или ветки и другие предметы, находившиеся вне дома. На них также могут находиться клещи. Нужно их осмотреть, прежде чем занести в дом. Животных, живущих с вами на даче, также осматривайте на предмет клещей. Для защиты от клещей рекомендуется применять различные химические препараты: аэрозоли, мази, репелленты.


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