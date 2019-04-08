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Взорвалась квартира в жилом доме из-за утечки газа в Грузии

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Взорвалась квартира в жилом доме из-за утечки газа в Грузии

Стена пятиэтажного дома обрушилась, повреждено остекление десятков квартир, обломки строительных конструкций разбросало на десятки метров. 8 пострадавших, в том числе 7-месячный малыш, госпитализированы.

8.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Взорвалась квартира в жилом доме из за утечки газа в Грузии

В компании «КазТрансГаз» сообщили, что ведутся осмотр места происшествия и следственные мероприятия

Взрыв в одной из квартир жилого дома, расположенного в Дигомском массиве Тбилиси, в воскресенье мог произойти из-за утечки газа, вызванной нарушением правил эксплуатации обогревателя. Об этом говорится в заявлении газораспределительной компании «КазТрансГаз».

-Специалисты «КазТрансГаз» заявляют, что причиной утечки природного газа и воспламенения в пятом корпусе четвертого квартала Дигомского массива могло стать грубое нарушение правил эксплуатации [обогревателя]. Во время происшествия никто не погиб. К этому времени ведутся осмотр места происшествия и соответствующие следственные мероприятия, — отметили в компании.

В результате инцидента пострадали восемь человек, среди них — семимесячный ребенок, состояние которого врачи оценивают как стабильное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Жильцы дома, а также сотрудники «КазТрансГаз» уже дают показания в районном отделении полиции.

Хронология событий

На горячую линию газораспределительной компании «Казтрансгаз-Тбилиси» сообщение о запахе газа в жилом корпусе в Дигомском массиве поступило за 20 минут до взрыва, говорится в заявлении компании.

В некоторых грузинских СМИ распространилась информация о том, что в газораспределительной компании не отреагировали на сообщение о запахе газа в жилом доме, где позже произошел взрыв.

Как заявляют в «Казтрансгаз-Тбилиси», на горячую линию компании поступило уведомление о запахе газа в 11:50 по тбилисскому времени. Группа быстрого реагирования выехала на место в 11:55, а на место прибыла в 12:11. Взрыв же произошел в 12:10.

-Таким образом, информация о том, что представители компании «Казтрансгаз-Тбилиси» приехали на место с опозданием в 30 минут – ложь! Также не соответствует истине информация о том, что представители группы быстрого реагирования находились на месте до взрыва и после осмотра не обнаружили запах газа, — говорится в заявлении.

В своем заявлении представители «Казтрансгаз-Тбилиси» призывают СМИ не распространять заведомо ложную информацию, дабы не вводить общественность в заблуждение.

Необходимо отметить, что «Казтрансгаз-Тбилиси» неоднократно предупреждал хозяев, которые сдают квартиры в аренду или под залог, в срочном порядке демонтировать обогреватели с открытой камерой сгорания, а также не использовать вентиляционные каналы для подключения вытяжных труб.

В результате взрыва стена пятиэтажного дома обрушилась, повреждено было остекление десятков квартир, обломки строительных конструкций разбросало на десятки метров. Корпус оцеплен полицией, и все жители подъезда, где произошел взрыв – примерно 15 семей, эвакуированы. В свои квартиры они смогут вернуться только после проведения технической экспертизы здания.

Источник: ТАСС


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