Баловство: Двое детей сломали 37 надгробий в Бурятии

Родители двух учеников начальной школы в селе Буя (Бичурский район, Бурятия) привлечены к ответственности за то, что их дети повредили надгробия на сельском кладбище, сообщает пресс-служба республиканского Главного управления МВД в понедельник.

Родителей мальчиков в возрасте восьми и девяти лет привлекли по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Кроме того, семьи будут поставлены на учет.

Об инциденте стало известно накануне днем, когда в полицию обратились местные жители.

-Установлено, что злоумышленниками повреждены 37 надмогильных сооружений. По горячим следам задержаны двое учащихся Буйской средней школы 8 и 9 лет. Дети сознались, что повредили надгробия из баловства, — говорится в релизе.

Также сообщается, что по факту случившегося будет организован сельский сход, в котором примут участие сотрудники правоохранительных органов, в том числе заместитель начальника полиции МВД по Республике Бурятия полковник полиции Степан Хабинов.

Как сообщалось, в конце марта двое подростков 10 и 12 лет повредили 89 могил в поселке Бичура, который находится в 30 км от села Буя.

Источник: Интерфакс