Бензина почти на 1 млн рублей покупает горбольница Бердска

Бердская горбольница 8 апреля объявила аукцион на поставку бензина АИ-92 для своих нужд. Как сказано в документах закупки, ЦГБ хочет купить 19 950 литров бензина за 872 413 рубле. Такое количество топлива городская больница намерена потратить до 31 декабря 2019 года.

Автозаправочные станции, где будут заправляться машины отделения скорой помощи, по условиям договора, должны располагаться на территории Бердска. Водители должны получить топливные микропроцессорные карты — смарт-карты, чтобы заливать бензин в баки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в отделении скорой помощи имеется 10 спецмашин.