Бензина почти на 1 млн рублей покупает горбольница Бердска

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Поклониться в ноги и компенсировать убытки Украине потребовал от России профессор Лебединский
Получается литр 43 руб 73 коп, 92 продают по 40-50 на Хоросе , ГПН по 41 руб В чем смысл аукциона?
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