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Секрет долголетия раскрыл россиянам Минздрав

Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность.

8.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Секрет долголетия раскрыл россиянам Минздрав

Для поддержания здоровья следует чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более трех яичных желтков в неделю

Минздрав России назвал основные факторы риска, которые человек может контролировать сам для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни. В их числе курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. В этот день в 1948-м вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 году. В 2019-м Всемирный день здоровья посвящен теме «Всеобщий охват услугами здравоохранения».

-Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность, — говорится в сообщении.

С начала реализации антитабачной кампании количество курильщиков снизилось на 21%, однако около 30% россиян до сих пор продолжают курить, отметили в пресс-службе.

По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысячи раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.

Кроме того, с курением связаны до 90% всех случаев рака легких и половина сердечно-сосудистых заболеваний, уточнили в пресс-службе.

Поэтому от курения следует отказаться совсем, в том числе и от употребления электронных сигарет, которые оказывают такое же негативное влияние на организм человека, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для поддержания здоровья следует придерживаться некоторых правил питания — чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более трех яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день.

Кроме того, для поддержания физической активности и укрепления сердечной и дыхательной системы детям и подросткам необходимы физические нагрузки в течение одного часа каждый день, а взрослым достаточно 2,5 часа в неделю, подчеркнули в пресс-службе.

-Тогда вы получите целый букет положительных результатов — снизится риск гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника, риск падений и, соответственно, переломов шейки бедра, — резюмировали в ведомстве.

Источник: РИА Новости


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