Основная причина рака кроется в ослабленном иммунитете

Ученые из университета Данди (Шотландия) пришли к шокирующим открытиям. Оказывается, все это время рак лечили не верно. Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованным в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета. В исследовании проверяли гипотезу, что в появлении раковых клеток в организме «виноват» тимус – особая железа, где синтезируются клетки, ответственные за иммунитет. Вывод биологов заключается в том, что для эффективной борьбы с раком нужно поддерживать свой иммунитет.

-Сейчас пока об этом еще рано говорить, но если мы правы, то тогда окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня, – сказал ученый Теа Ньюман.

Источник: tdnu.ru