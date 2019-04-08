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Основная причина рака кроется в ослабленном иммунитете

Учены шотландского университета проверяли гипотезу, что в появлении раковых клеток в организме «виноват» тимус – особая железа, где синтезируются клетки, ответственные за иммунитет.

8.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Основная причина рака кроется в ослабленном иммунитете

Для эффективной борьбы с раком нужно поддерживать свой иммунитет

Ученые из университета Данди (Шотландия) пришли к шокирующим открытиям. Оказывается, все это время рак лечили не верно. Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованным в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета. В исследовании проверяли гипотезу, что в появлении раковых клеток в организме «виноват» тимус – особая железа, где синтезируются клетки, ответственные за иммунитет. Вывод биологов заключается в том, что для эффективной борьбы с раком нужно поддерживать свой иммунитет.

-Сейчас пока об этом еще рано говорить, но если мы правы, то тогда окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня, – сказал ученый Теа Ньюман.

Источник: tdnu.ru


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