Урну с прахом правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Урна с прахом умершей 8 декабря правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронена в субботу на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне, передает корреспондент ТАСС с места событий. Чин погребения совершил настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Виктор (Потапов). На захоронении присутствовали около 30 человек — родные и близкие правозащитницы, в том числе ее сын Михаил Алексеев.
Здесь же покоятся ее мать Валентина Ефименко, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев.
Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950 году окончила исторический факультет Московского государственного университета, работала преподавателем истории, редактором в издательстве «Наука», была сотрудником Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР.
Правозащитной деятельностью Алексеева занималась с 1966 года, в 1977 году была вынуждена эмигрировать из Советского Союза и поселилась в США. Вернулась в Россию в 1993 году, а спустя несколько лет возглавила Московскую Хельсинкскую группу, затем вошла в состав Комиссии по правам человека при президенте России, которая была преобразована в Совет по правам человека.
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