Поклониться в ноги и компенсировать убытки Украине потребовал от России профессор Лебединский

Российский певец Алексей «Профессор» Лебединский заявил в интервью «Обозревателю», что Москва должна попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги». Певец также отметил, что хочет переехать на Украину, так как в США «все чужое».

-Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки, — сказал он.

Алексей «Профессор» Лебединский — советский и российский музыкант. Широкую известность он получил благодаря песням «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро». В 2014 году эмигрировал в США, периодически приезжает на Украину.

Украинские политики разного ранга не раз называли Россию «агрессором» и обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев мог бы потребовать от Москвы «компенсацию» за века, проведенные в «оккупации».

В свою очередь, Россия отрицает подобные обвинения и претензии. Москва подчеркивает, что украинские власти не приводят никаких доказательств «российского вмешательства». Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее вышла из кризиса.

Источник: РИА Новости