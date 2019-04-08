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Поклониться в ноги и компенсировать убытки Украине потребовал от России профессор Лебединский

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Поклониться в ноги и компенсировать убытки Украине потребовал от России профессор Лебединский

При этом известный певец заявил, что Россия обязана это сделать как государство. Путин отмечал, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

8.04.2019 Фото: fakty.ua 3 коммент.
 
Поклониться в ноги и компенсировать убытки Украине потребовал от России профессор Лебединский

В 2014 году эмигрировал в США, периодически приезжает на Украину

Российский певец Алексей «Профессор» Лебединский заявил в интервью «Обозревателю», что Москва должна попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги». Певец также отметил, что хочет переехать на Украину, так как в США «все чужое».

-Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки, — сказал он.

Алексей «Профессор» Лебединский — советский и российский музыкант. Широкую известность он получил благодаря песням «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро». В 2014 году эмигрировал в США, периодически приезжает на Украину.

Украинские политики разного ранга не раз называли Россию «агрессором» и обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев мог бы потребовать от Москвы «компенсацию» за века, проведенные в «оккупации».

В свою очередь, Россия отрицает подобные обвинения и претензии. Москва подчеркивает, что украинские власти не приводят никаких доказательств «российского вмешательства». Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее вышла из кризиса.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    ну и помог бы Украине выйти из кризиса

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  2. Аноним

    А харя не треснет????

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  3. Аноним

    Уже кланялись. В итоге — вся страна стала отхожим местом. Сидит сытая рожа в Соединенных государствах Америки. Чего лезет в чужую страну и советы ей раздает?

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