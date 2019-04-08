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Бой за Триполи: Авиаудары наносят стороны конфликта в Ливии

Национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара начала ответную операцию в небе над столицей. Миссия ООН потребовала ввести двухчасовое гуманитарное перемирие для эвакуации раненых и мирных жителей.

8.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Бой за Триполи: Авиаудары наносят стороны конфликта в Ливии

Правительство нацсогласия ведет телефонные переговоры, чтобы прекратить вооруженный конфликт

Правительство нацсогласия Ливии (ПНС) нанесло авиаудары по базе ан-Накиля Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе старого аэропорта Триполи, сообщил РИА Новости военный источник. Это связано с продвижением ЛНА к Триполи, уточнил он.

В то же время, по информации собеседника агентства, национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара начала ответную операцию в небе над столицей. Цель — позиции вооруженных группировок и скопления их техники в Триполи.

Местные источники РИА Новости подтвердили, что со стороны контролируемого Хафтаром населенного пункта Вади ар-Раби прибывают военные самолеты.

Как заявил министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла агентству LANA, правительство нацсогласия ведет телефонные переговоры с международными и региональными организациями, чтобы прекратить вооруженный конфликт.

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL), в свою очередь, потребовала ввести двухчасовое гуманитарное перемирие в южной части Триполи для эвакуации раненых и мирных жителей.

Ситуация в Ливии

В Ливии по-прежнему царит двоевластие: на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

В четверг, 4 апреля, Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи для «освобождения от террористов». По информации источника РИА Новости в ЛНА, армия без боя заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт.

Источник: РИА Новости


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