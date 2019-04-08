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137 тысяч детей проведут лето в лагерях Новосибирской области

В приоритете – занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них министерство закупит около 8,5 тысяч оздоровительных путевок, в том числе 1 875 – с санаторным лечением.

8.04.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
137 тысяч детей проведут лето в лагерях Новосибирской области

Подготовка к летней оздоровительной кампании детей в Новосибирской области вышла на финишную прямую

Всесторонняя безопасность детей, организация досуга, проведение культурных и спортивных мероприятий различной направленности, качество питания – этим и другим вопросам отдыха детей в оздоровительных лагерях Новосибирской области Правительством региона традиционного уделяется повышенное внимание. Готовность к предстоящему сезону стала темой заседания межведомственной комиссии, которое прошло 5 апреля под руководством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

-Подготовка к летней оздоровительной кампании детей в Новосибирской области вышла на финишную прямую, и сейчас крайне важно адекватно оценить степень готовности. Безусловно, ключевой вопрос – безопасность детей, – подчеркнул Сергей Нелюбов, открывая заседание комиссии.

С основным докладом о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании выступила и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Она отметила, что общее количество детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, составит не менее 137 тысяч человек.

-Во всех лагерях есть утвержденные паспорта безопасности, установлены пожарные сигнализации. Сотрудники лагерей должны пройти все необходимые комиссии и обследования. На контроле находится обеспечение медицинскими кадрами, врачами-педиатрами. Главное направление работы – безопасность, включая состояние автомобильных дорог, санитарно-эпидемиологическую обстановку и многое другое, – сообщила Елена Бахарева.

В приоритете – организация максимальной занятости в летний период детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них министерством будет закуплено около 8,5 тысяч оздоровительных путевок, в том числе 1 875 – с санаторным лечением.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, основной вид детского отдыха – лагеря дневного пребывания. В этом сезоне их будет около 950. Для детей будут организованы тематические профильные смены по различным направлениям.

Также были заслушаны доклады «О выполнении предписаний, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей, и о проблемах хода подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года» и «О мерах по обеспечению безопасности в местах массового отдыха детей в 2019 году».

Заседание межведомственной комиссии по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей, по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта прошло в формате видеоконференцсвязи с представителями районов Новосибирской области.

В мероприятии приняли участие представители Правительства Новосибирской области, члены комиссии, Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, руководители загородных организаций отдыха детей и их оздоровления.

Источник: nso.ru


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