Локоть идет на второй срок

Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ выступил на Пленуме областного комитета с докладом об особенностях политической ситуации в Новосибирской области, сентябрьских выборах мэра и стратегии развития города до 2025 года.

5 апреля в рамках Форума «Городские технологии» мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о своей готовности участвовать в выборах главы города, поэтому сегодня обсуждение сентябрьских выборов — в центре внимания новосибирских коммунистов.

В начале своего выступления Анатолий Локоть напомнил, что ровно пять лет назад новосибирцы поддержали коммунистов на выборах мэра и поручили партии возглавлять крупнейший муниципалитет страны. «Это был оглушительный результат, который прозвучал на всю Россию», добавил Анатолий Локоть, отметив, что сегодня перед партией стоит еще одна важная задача — принять решение об участии в сентябрьских выборах мэра:

– Я вчера публично сделал заявление об участии в выборах, но при одном условии — если меня поддержат новосибирцы. Мы должны принять сегодня решение, и я подчинюсь решению нашей партийной организации.

Он напомнил, что мэрия Новосибирска ввела практику открытости перед горожанами, прямого общения. Именно новосибирцы в ходе непростых дискуссий определили три приоритета развития города: социальная, транспортная инфраструктуры и зеленые зоны. Отвечая на запросы новосибирцев, городские власти активно строили школы и детские сады, строили и ремонтировали дороги, благоустроили более тысячи дворов, реконструировали Михайловскую набережную.

Теперь, по словам мэра, предстоит сформировать новую программу на будущий период совместно с новосибирцами. Уже сейчас существует 7 программных тезисов развития Новосибирска до 2025 года, которые Анатолий Локоть представил партийному активу: комфортный город, транспортная доступность, социальная сфера, спорт и культура, а наука, промышленность и экономика, инвестиционный климат.

Он отмечает, что городским властям предстоит наверстывать упущенное в решении проблем отдаленных жилмассивов, в том числе 4,5,6 микрорайонов Калининского района. И одновременно с этим — искать ресурсы для обновления районов сложившейся застройки. Серьезную ставку, по словам Анатолия Локтя, нужно сделать на развитии электротранспорта, а в социальной инфраструктуре — на строительстве новых объектов, в том числе — учреждений здравоохранения, культуры и спорта.

– Таким образом, к концу следующей пятилетки, школа, детский сад и поликлиника должны появиться в каждом отдаленном микрорайоне. Это позволит смягчить сразу несколько проблем — повысит доступность образования и медицинской помощи для жителей, снизит нагрузки на дорогах в часы пик, — выступил Локоть.

По словам Анатолия Локтя, Новосибирск готовится к двум крупным проектам — «Академгородок 2.0» и молодежный Чемпионат Мира в 2023 году, которые изменят город. Это включает и строительство новых инфраструктурных объектов на левом берегу и в Советском районе, а также строительство новых станций метро. Анатолий Локоть отметил, что город будет добиваться федеральных денег на продолжение Дзержинской линии.

Источник: kprfnsk.ru