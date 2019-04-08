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Обвинение в убийстве депутата Галины Старовойтовой предъявили лидеру Тамбовской ОПГ

Согласно российскому законодательству, по новому обвинению Барсукову грозит пожизненное лишение свободы.

8.04.2019 Фото: РИА Новости Нет комментариев
 
Обвинение в убийстве депутата Галины Старовойтовой предъявили лидеру Тамбовской ОПГ

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.

«В пятницу было предъявлено обвинение по 277-й статье («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» )», — сказал «Интерфаксу» адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

Как добавил адвокат, вину Барсуков не признает, обвинение защита считает необоснованным.

Согласно российскому законодательству, по новому обвинению Барсукову грозит пожизненное лишение свободы.

По данным Кузьминых, расследованием дела занимается следствие петербургского управления ФСБ.

Убийство Старовойтовой

Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

По данным петербургского издания «Фонтанка», в постановлении о привлечении Барсукова в качестве обвиняемого по делу об убийстве политика отмечается, что он, «будучи осведомленным о желании неустановленного лица прекратить государственную и политическую деятельность депутата Государственной думы, видного политического деятеля, лидера партии «Демократическая Россия» Старовойтовой, активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них, совместно с ним принял решение прекратить ее государственную и политическую деятельность путем ее убийства».
Адвокат предпринимателя подтвердил «Интерфаксу» содержание документа.

В июне 2005 года горсуд Петербурга приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима организатора убийства Старовойтовой Юрия Колчина.

Тогда же был осужден непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин, который получил 23,5 года лишения свободы.

За соучастие в организации убийства в августе 2015 года был осужден экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Суд приговорил его к 17 годам в колонии строгого режима. Последний, как сообщалось, дал показания на Барсукова в рамках этого дела, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

Владимир Барсуков в настоящее время осужден приговором Куйбышевского райсуда Петербурга от 20 марта 2019 года на 24 года колонии строгого режима за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) с учетом ранее назначенных ему сроков по ряду других обвинительных приговоров.


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