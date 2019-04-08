Отдыхать в мае 9 дней согласны не все жители Бердска

Практически половину мая жители России будут отдыхать. Связано это с двумя значимыми в истории страны праздниками – Днем весны и труда и Днем Победы. Весенний отдых будет длиться с 1 по 5 мая, и с 9 по 12 мая. Плюс выходные.

«Курьер. Среда. Бердск» провел опрос среди жителей и выяснил, хотят ли они так долго отдыхать. Мнения разделились.

— Естественно, я рад. Я работаю 6 дней в неделю, очень сильно устаю. Побольше бы таких «каникул», — с улыбкой поделился житель Бердска Михаил.

— Я очень люблю май именно из-за большого количества отдыха. Очень приятные ощущения, когда светит солнце, тает снег, и ты понимаешь, что тебе никуда не надо, — воодушевленно рассказала студентка Елена.

— Конечно, это здорово, когда встаешь не в 6 утра, а в час дня (смеется). Есть возможность потратить хоть какое-то время на себя, на свою семью, — сообщила продавец-кассир Татьяна.

Однако, есть те, кто недоволен таким положением дел. Они считают, что полмесяца на отдых – это чересчур много.

— Я по натуре своей трудоголик. Я с детства так воспитан. Я люблю работать. Если долго сижу без дела, у меня появляется чувство потерянного дня, а это очень неприятно, — поделился мыслями пенсионер и по совместительству автомеханик Сергей Сергеевич.