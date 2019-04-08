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Артемы и Софии заполонили Россию

На втором месте по популярности имен для детей — Александр и Анастасия.

8.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Артемы и Софии заполонили Россию

Названы самые популярные в России имена

RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России.
По данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы, самым распространенным именем в стране стал Артем. Так чаще всего называли мальчиков в 34 регионах.
На втором месте — Александр. Это имя лидирует в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Новорожденных девочек чаще всего называли именем София — 21 регион, среди которых Москва, Якутия, Мурманская область. В тройке — Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).
Среди самых популярных имен в регионах также встречались Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), а у мальчиков — Максим (Чувашия), Роман (Иркутская область).

Источник: РИА Новости


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