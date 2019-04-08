Артемы и Софии заполонили Россию

RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России.

По данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы, самым распространенным именем в стране стал Артем. Так чаще всего называли мальчиков в 34 регионах.

На втором месте — Александр. Это имя лидирует в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Новорожденных девочек чаще всего называли именем София — 21 регион, среди которых Москва, Якутия, Мурманская область. В тройке — Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).

Среди самых популярных имен в регионах также встречались Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), а у мальчиков — Максим (Чувашия), Роман (Иркутская область).

Источник: РИА Новости