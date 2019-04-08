Будет ли Бердск «умным городом»?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к участникам и гостям форума с приветственным словом, а также осмотрел экспозицию выставки «Умный город». В работе выставки участвуют более 125 предприятий и организаций по направлениям: инновационная энергетика; система управления ЖКХ и «умный дом»; безопасность в городе, строительство: технологии и решения; регулирование транспортных потоков; дорожное строительство; экология; благоустройство; искусственный интеллект и информационные технологии; доступная среда.

Глава региона отметил: не возникает вопросов, почему форум «Городские технологии», проводимый в Новосибирске, имеет статус межрегионального и международного и почему эта площадка вызывает интерес у большого количества городов. «Ответ кроется в том, что современный мегаполис – весьма сложный и разноплановый механизм и организм, и многие общие сложные задачи невозможно решить без обмена опытом, идеями, решениями. Нам есть о чём рассказать, есть чем поделиться с другими городами. Конечно же, и мы внимательно изучим опыт наших гостей для скорейшего внедрения в городскую среду эффективных технологий», – заверил Губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что многие технологии, обсуждаемые на форуме, такие, как распространение информации о движении общественного транспорта, «умные остановки», контроль работы коммунальных систем и другие, сегодня актуальны для всей Новосибирской области, для многих её городов и районных центров. «Этот форум – удачная площадка для распространения информации о новых технологиях, новых изобретениях новосибирских предприятий, полезной для представителей всех муниципальных образований региона», – пояснил Андрей Травников.

За четыре года своего существования форум «Городские технологии» стал эффективной площадкой не только для обмена опытом, лучшими муниципальными практиками, обсуждения перспектив внедрения в городское хозяйство новых технологий и разработок научных коллективов СО РАН, инновационных компаний, но и для практического воплощения этих перспектив в жизнь.

«Наша общая задача, – пояснил Губернатор, – сделать так, чтобы научные разработки, цифровые технологии могли максимально эффективно применяться для организации городского пространства, в градостроительной деятельности, энергетике и ЖКХ. Участие Новосибирска в реализации пилотного проекта «Умный город» в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика» нацелено именно на это. Активная реализация проекта начнётся с 2020 года, но уже сегодня у Новосибирска есть интересные наработки, которые и дали нам право претендовать на то, чтобы стать одним из пилотных муниципалитетов», – подчеркнул глава региона.

Площадки форума будут работать 4 и 5 апреля. Мероприятие проходит в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр»

Источник: nso.ru