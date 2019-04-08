Фотомарафон «Победители» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Свято чтя память отца, Валентин Куклин дважды вставал в строй «Бессмертного полка» с портретом своего фронтовика

Приближается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. «Курьер. Среда. Бердск» запускает проект «Победители», для того чтобы рассказать о фронтовиках, представить их воспоминания, поведать, как сложились их судьбы после войны.

До 1 мая мы ждем фотографий из семейных архивов. Вы можете сопроводить их историями. Присылайте их на ящик bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Победители».

Они будут опубликованы в газете, на сайте сайте www.kurer-sreda.ru и в нашей группе в соцсети Вконтакте. Вполне вероятно, наш проект получит продолжение и превратится в книгу.

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