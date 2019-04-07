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Верните ели к почте!

Давно есть технология пересаживания любых живых деревьев.

7.04.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Вот прям для администрации Бердской. Давно есть технология пересаживания любых живых деревьев. Вот на это лучше потратьте деньги. И ели эти верните.

Верните ели к почте!


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