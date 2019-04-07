Верните ели к почте!

Деньги уже есть: колоссальные 25,7 трлн рублей потратят на нацпроекты
Провалились под землю 12 КамАЗов грунта в зоне затопления Бердска
Нашли виновника рака легких: «под раздачу» попали кофе или чай
Медведев: Конституция не нуждается в изменении
Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске
За призывы к отказу от прививок будут наказывать в России
Пубертат: УЗИ молочных желез необходимо включить в медосмотры подростков
Многодетной матери с онкобольным сыном в разрушенном водой доме в Бердске поможет минтруда
Угрозы-2019: новые санкции, закредитованность населения, падение цен на нефть