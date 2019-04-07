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Деньги уже есть: колоссальные 25,7 трлн рублей потратят на нацпроекты

Дмитрий Медведев: Это и федеральные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники. В целом ресурсов хватает. По крайней мере так это видится из 2019 года.

7.04.2019 Фото: Pixabay 2 коммент.
 
Деньги уже есть: колоссальные 25,7 трлн рублей потратят на нацпроекты

На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев

Сумма в 25,7 триллионов рублей, предусмотренная на реализацию национальных проектов, финансово обеспечивает их выполнение, при необходимости на эти цели могут быть направлены и дополнительные доходы бюджета, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Действительно, мы выделяем колоссальную сумму – около 25,7 трлн рублей. Это и федеральные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники. В целом ресурсов хватает. По крайней мере так это видится из 2019 года. То есть на сегодня задачи и результаты, которые включены в утвержденные паспорта национальных проектов, финансово обеспечены», — сказал Медведев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», пишет РИА Новости.

При этом он обратил внимание на преимущество проектного метода: он позволяет гибко реагировать на изменение ситуации и при необходимости вносить коррективы.
«При формировании федерального бюджета мы финансируем нацпроекты в приоритетном порядке. А дополнительные доходы, которые образуются в ходе его исполнения, также можем направлять на реализацию нацпроектов. Я уже не говорю о том, что мы вправе перераспределять средства между нацпроектами», — уточнил премьер


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Вся эта куча уйдет под грунт и ее смоет канализация .

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  2. Аноним

    Что то ничего не видно :-D Вижу грязь, дырявые дороги, фекальные реки и многое другое :-D Не ну если с Луны смотреть, то жить то конечно стали лучше :-D

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