Деньги уже есть: колоссальные 25,7 трлн рублей потратят на нацпроекты

На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев
Сумма в 25,7 триллионов рублей, предусмотренная на реализацию национальных проектов, финансово обеспечивает их выполнение, при необходимости на эти цели могут быть направлены и дополнительные доходы бюджета, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Действительно, мы выделяем колоссальную сумму – около 25,7 трлн рублей. Это и федеральные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники. В целом ресурсов хватает. По крайней мере так это видится из 2019 года. То есть на сегодня задачи и результаты, которые включены в утвержденные паспорта национальных проектов, финансово обеспечены», — сказал Медведев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», пишет РИА Новости.
При этом он обратил внимание на преимущество проектного метода: он позволяет гибко реагировать на изменение ситуации и при необходимости вносить коррективы.
«При формировании федерального бюджета мы финансируем нацпроекты в приоритетном порядке. А дополнительные доходы, которые образуются в ходе его исполнения, также можем направлять на реализацию нацпроектов. Я уже не говорю о том, что мы вправе перераспределять средства между нацпроектами», — уточнил премьер
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Вся эта куча уйдет под грунт и ее смоет канализация .
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Что то ничего не видно Вижу грязь, дырявые дороги, фекальные реки и многое другое Не ну если с Луны смотреть, то жить то конечно стали лучше
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