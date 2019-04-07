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Нашли виновника рака легких: «под раздачу» попали кофе или чай

У некурящих людей, выпивавших две и более чашки кофе в день, на 41 процент выше риск развития рака легких. У некурящих любителей чая — на 37 процентов выше.

7.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Нашли виновника рака легких: под раздачу попали кофе или чай

Обнаружена опасность возникновения рака после употребления кофе или чая

Международная группа ученых обнаружила, что употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск развития рака легких. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале LiveScience.
Исследователи проанализировали медицинские данные около 1,2 миллиона человек из Азии и США. Период наблюдения в среднем составил 8,6 года.
Выяснилось, что у некурящих людей, выпивавших две и более чашки кофе в день, на 41 процент выше риск развития рака легких. У некурящих любителей чая — на 37 процентов выше.
При этом возраст человека и его расовая принадлежность не играют существенной роли, выяснили исследователи. Также не имеет значения, какой кофе употребляет человек — с кофеином или без него.
По словам ученых, проведенный анализ является наблюдательным исследованием, а не экспериментом, и не доказывает причинно-следственную связь.
Они предположили, что развитие рака легких в данном случае связано не с воздействием на организм кофеина, а с последствием обжарки кофейных зерен. При этом взаимосвязь между риском развития онкологического заболевания и употреблением чая не объяснена.

Источник: РИА Новости


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