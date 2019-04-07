Для участия в «Тотальном диктанте» осталось 79 мест в Бердске

Ставшая уже традиционной образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля в Бердске. Всех желающих проверить свою грамотность в городе ждут две площадки: библиотека на ул. Свердлова, 1 и Центр «100 друзей» (микрорайон Радужный). Начало диктанта в 15.00.

В библиотеке на ул. Свердлова читать диктант будет заведующая библиотекой, учитель русского языка и литературы Галина Николаенко. В Центре «100 друзей» — заведующая сектором информации центральной городской библиотеки им. А Сорокина Марина Якушева.

Автором диктанта в этом году станет Павел Басинский. По словам замдиректора ЦБС Инны Суворовой, в этом раз текст не будет художественного плана, возможно, он будет посвящен русским классикам.

В этом году одной из площадок «Тотального диктанта» впервые станет здание правительства Новосибирской области. Диктант пройдет в малом зале правительства региона (Красный проспект, 18, 5 этаж), начало – в 15.00. Для участия в акции необходимо пройти регистрацию.

Со списком других площадок в Новосибирской области, а также с дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.

Акция «Тотальный диктант» с каждым годом собирает все больше бердчан. Некоторые из них уже успели зарегистрироваться для участия в акции. На утро 5 апреля в библиотеке для написания диктанта осталось уже 19 мест, в Центре «100 друзей» — 60. Притом, что зал библиотеки рассчитан на 40 мест, а Центра — на 100 мест. В акции могут участвовать не только бердчане, но и жители Искитима и Линева, отметила Инна Суворова.