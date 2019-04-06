В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналистИз Советской России.2009 год нефть 65 дол., бензин 19,40 руб.2019 год нефть 93 дол., бензин 42,98 руб.Вот я поражаюсь, 4-ый раз на одни и те же грабли наступаем. А говорят, что на одни и те же грабли дважды не наступают. Врут!