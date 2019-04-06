2009 год -нефть 65 дол., бензин 19,40 руб. 2019 год — нефть 93 дол., бензин 42,98 руб.

Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске
За призывы к отказу от прививок будут наказывать в России
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Откуда взяли : «2019 год нефть 93 дол.»?
вот Курсовой монитор :» по состоянию на 06.04.2019 18:00 МСК. Цена на нефть подскочила до 70.43 долларов, +1.48%»
https://kurs2015.ru/tsena-nefti-onlajn.html
ну а так кроме цен на бензин в России много чего против людей сделано …
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Надо в ЕР вопрос адресовать,сейчас на выборах идет единорос Пилько,возможно он вам ответит,почему так стало.
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Настало время, когда принадлежность к так называемой партии «Единая Россия» характеризует человека исключительно с негативной стороны, призываю голосующих бердчан прокатить гражданина Пилько по полной программе.
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