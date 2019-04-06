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2009 год -нефть 65 дол., бензин 19,40 руб. 2019 год — нефть 93 дол., бензин 42,98 руб.

Вот я поражаюсь, 4-ый раз на одни и те же грабли наступаем.

6.04.2019 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист ФАГ:
Из Советской России.
2009 год нефть 65 дол., бензин 19,40 руб.
2019 год нефть 93 дол., бензин 42,98 руб.
Вот я поражаюсь, 4-ый раз на одни и те же грабли наступаем. А говорят, что на одни и те же грабли дважды не наступают. Врут!


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Откуда взяли : «2019 год нефть 93 дол.»?
    вот Курсовой монитор :» по состоянию на 06.04.2019 18:00 МСК. Цена на нефть подскочила до 70.43 долларов, +1.48%»
    https://kurs2015.ru/tsena-nefti-onlajn.html
    ну а так кроме цен на бензин в России много чего против людей сделано …

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  2. Новый мэр

    Надо в ЕР вопрос адресовать,сейчас на выборах идет единорос Пилько,возможно он вам ответит,почему так стало.

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    • Поросёнок Пётр

      Настало время, когда принадлежность к так называемой партии «Единая Россия» характеризует человека исключительно с негативной стороны, призываю голосующих бердчан прокатить гражданина Пилько по полной программе. *NO*

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