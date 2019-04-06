НАТО хочет сопровождать корабли Украины в Керченском проливе. Они хорошо подумали?!

Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске
За призывы к отказу от прививок будут наказывать в России
Пубертат: УЗИ молочных желез необходимо включить в медосмотры подростков
Многодетной матери с онкобольным сыном в разрушенном водой доме в Бердске поможет минтруда
Угрозы-2019: новые санкции, закредитованность населения, падение цен на нефть
Плоский живот: Узнала о беременности за 45 минут до родов
Красивая охота: Добывать селезня и тетерева выйдут охотники Бердска
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска
Плесень и просрочку нашла в школьных столовых прокуратура Бердска
Анализируют конечно. И понимают что о РФ можно только ноги вытирать. Всё равно ракеты РФии горизонта не видят
2 0
Страх перед злобным НАТО у глубинного россиянского народа на много больше, чем перед циничными чинушами, растаскивающими страну по оффшорам, грабящим их новыми налогами и увеличением пенсионного возраста. Чтож, вам, дебилам, с Киселёвым и Соловьёвым в башке уже ничего не поможет и порою даже кажется, что так вам и надо.
1 0