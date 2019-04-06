НАТО хочет сопровождать корабли Украины в Керченском проливе. Они хорошо подумали?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалТакие беспокойно-воинствующие корабли Нато подумывают сопроводить украинские катерки в Керченский пролив. Они не анализируют, что это Россия? Кто-то ещё сомневается, что это провокация? Может, и России пошутить, да провести ВМФ Венесуэлы на экскурсию в Мексиканский залив?