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НАТО хочет сопровождать корабли Украины в Керченском проливе. Они хорошо подумали?!

Может, и России пошутить, да провести ВМФ Венесуэлы на экскурсию в Мексиканский залив?

6.04.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж..:
Такие беспокойно-воинствующие корабли Нато подумывают сопроводить украинские катерки в Керченский пролив. Они не анализируют, что это Россия? Кто-то ещё сомневается, что это провокация? Может, и России пошутить, да провести ВМФ Венесуэлы на экскурсию в Мексиканский залив?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Анализируют конечно. И понимают что о РФ можно только ноги вытирать. Всё равно ракеты РФии горизонта не видят :-D

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  2. Поросёнок Пётр

    Страх перед злобным НАТО у глубинного россиянского народа на много больше, чем перед циничными чинушами, растаскивающими страну по оффшорам, грабящим их новыми налогами и увеличением пенсионного возраста. Чтож, вам, дебилам, с Киселёвым и Соловьёвым в башке уже ничего не поможет и порою даже кажется, что так вам и надо.

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