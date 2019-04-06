Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске

6 апреля в Новосибирске прошел антивоенный пикет, организованный партией «Яблоко». Он был приурочен к приходу в город агитационного поезда «Сирийский перелом», на котором демонстрировалась военная техника, захваченная в Сирии. По мнению организаторов пикета, в этот день следует вновь напомнить о недопустимости той агрессивной внешней политики, которую Россия проводит в последние

годы.

На плакатах пикетчиков было написано: «России нечего предложить миру кроме страха?», «Пока вы смотрите про войну, они крадут ваши пенсии», «Украина… Сирия… Африка… Когда мы вспомним о своей стране», «Почему засекречены военные потери?», «245 миллиардов рублей – стоимость военной компании в Сирии. Это примерно 400 школ или 50 больниц. Стреляя по чужой стране, мы разрушаем свою» и

«Пока по стране ездит бронепоезд, в регионах отменяют электрички».

«Я вижу как рассыпается наша страна, – говорит член федерального совета партии «Яблоко» Наталья Чубыкина. – У нас в упадке медицина, у нас разваливается образование, у нас почти умерла наука – но при этом, растет военный бюджет. И мы ввязываемся во всё большее число военных конфликтов, а эти деньги не приходят к нам в Сибирь. Я хочу, чтобы власти, наконец, повернулись к нашей стране.

Член регионального совета новосибирского отделения «Яблока» Кирилл Марьин вышел на пикет с российским флагом.

«Я сюда пришел показать, что не все граждане России хотят войны, – говорит он. – Флаг России впервые был поднят в конце 80-х – начале 90-х, он был символом демократии, символом надежды на построение в России свободного общества. Те же новые коннотации, которые этот флаг приобрел в последние пять лет – это какой-то исторический тупик, из которого мы обязательно выйдем. Россия – это не милитаристская страна, как бы усиленно ни внушалось нам обратное».

Кроме российского флага, на акции оказался и украинский. Пикет «яблочников» также поддержал Сергей Иващенко, председатель культурно-просветительского фонда «Союз украинцев Сибири».

В пикете приняло участие более 20 человек.

Члены партии «Яблоко» также провели серию одиночных пикетов на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный», непосредственно во время прихода поезда. Как говорит председатель новосибирского регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина, за 20 минут пикета к ней

подошли трое военных и выразили свою поддержку. Пикет пришлось прекратить после того, как правоохранители сообщили, что возле объектов транспортной инфраструктуры нельзя проводить акции.