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Антивоенный пикет против агитпоезда «Сирийский перелом» провела партия «Яблоко» в Новосибирске

Пикетчики держали плакаты: «России нечего предложить миру кроме страха?», «Пока вы смотрите про войну, они крадут ваши пенсии», «245 миллиардов рублей – стоимость военной компании в Сирии. Это примерно 400 школ или 50 больниц».

6.04.2019 Фото: Партия Яблоко 9 коммент.
 
Антивоенный пикет против агитпоезда Сирийский перелом провела партия Яблоко в Новосибирске

В пикете приняло участие более 20 человек

6 апреля в Новосибирске прошел антивоенный пикет, организованный партией «Яблоко». Он был приурочен к приходу в город агитационного поезда «Сирийский перелом», на котором демонстрировалась военная техника, захваченная в Сирии. По мнению организаторов пикета, в этот день следует вновь напомнить о недопустимости той агрессивной внешней политики, которую Россия проводит в последние
годы.

На плакатах пикетчиков было написано: «России нечего предложить миру кроме страха?», «Пока вы смотрите про войну, они крадут ваши пенсии», «Украина… Сирия… Африка… Когда мы вспомним о своей стране», «Почему засекречены военные потери?», «245 миллиардов рублей – стоимость военной компании в Сирии. Это примерно 400 школ или 50 больниц. Стреляя по чужой стране, мы разрушаем свою» и
«Пока по стране ездит бронепоезд, в регионах отменяют электрички».

«Я вижу как рассыпается наша страна, – говорит член федерального совета партии «Яблоко» Наталья Чубыкина. – У нас в упадке медицина, у нас разваливается образование, у нас почти умерла наука – но при этом, растет военный бюджет. И мы ввязываемся во всё большее число военных конфликтов, а эти деньги не приходят к нам в Сибирь. Я хочу, чтобы власти, наконец, повернулись к нашей стране.

Член регионального совета новосибирского отделения «Яблока» Кирилл Марьин вышел на пикет с российским флагом.

«Я сюда пришел показать, что не все граждане России хотят войны, – говорит он. – Флаг России впервые был поднят в конце 80-х – начале 90-х, он был символом демократии, символом надежды на построение в России свободного общества. Те же новые коннотации, которые этот флаг приобрел в последние пять лет – это какой-то исторический тупик, из которого мы обязательно выйдем. Россия – это не милитаристская страна, как бы усиленно ни внушалось нам обратное».

Кроме российского флага, на акции оказался и украинский. Пикет «яблочников» также поддержал Сергей Иващенко, председатель культурно-просветительского фонда «Союз украинцев Сибири».

В пикете приняло участие более 20 человек.

Члены партии «Яблоко» также провели серию одиночных пикетов на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный», непосредственно во время прихода поезда. Как говорит председатель новосибирского регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина, за 20 минут пикета к ней
подошли трое военных и выразили свою поддержку. Пикет пришлось прекратить после того, как правоохранители сообщили, что возле объектов транспортной инфраструктуры нельзя проводить акции.

Антивоенный пикет против агитпоезда Сирийский перелом провела партия Яблоко в Новосибирске Антивоенный пикет против агитпоезда Сирийский перелом провела партия Яблоко в Новосибирске


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    ирака афганестана мексики?
    ливии?

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  2. Аноним

    мож еще потребуют вернуть голанские высоты?.. :-D

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    • Аноним

      Не стоит беспокоится — Израиль, как под копирку повторил способ привести Вовочку в адекватное состояние (нашего турецкого друга, Эрдогана)

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  3. Аноним

    А вот еще класный лозунг базы нато вон из европы!
    свободу анжелк девис!… ]:->

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Поросёнок Пётр

    Полностью согласен с пикетчиками.

    Thumb up 5 Thumb down 4

    • Аноним

      Ну тогда вам тоже благодарность за миралюбивые расстрелы с 1988 по 2014 годы.

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      • Новый мэр

        Почему по 2014? Вы забыли ещё Ливию,. сданную РФ в 2014 году и президентом Медведевым.
        Сданный США в 2008 году Виктор Бут, 2010 год Константин Ерошенко,В 2010 г. в США был арестован Никита Кузьмин, 2014 г Роман Селезнев, 2013 год Владимир Здоровенин и Александр Панин, С 2002 г. в тюрьме США в Гуантанамо (Куба) находится россиянин Равиль Мингазов. До сих пор официальные обвинения ему не предъявлены.
        И где ваше «Своих не бросаем?» Согласен с пикетчиками!!!

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        • Аноним

          «Свои под рубахой ползают». Все что деньги не приносит — отработанный материал. Ну можно жути нагнать на оппонента, скажем томаты подавить или месяца два бомбить нефтяные поля

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    • Аноним

      За убитую конституцию и за то что в россии нет правового государства.Слава рынку. 8)

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