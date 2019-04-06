Многодетной матери с онкобольным сыном в разрушенном водой доме в Бердске поможет минтруда

Центр помощи семье и детям «Юнона» готов оказать Кристине Смыковой, многодетной вдове с онкобольным ребенком, посильную помощь. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала руководитель «Юноны» Татьяна Качан. А поддержка Кристине очень нужна. Ее дом оказался в зоне затопления грунтовыми водами. И рушится буквально на глазах.

2 апреля она показала, как вынуждена жить в плавающем доме при затопленном огороде и надворных постройках, без двора и каких-либо перспектив. Вода везде: в дровняке, в сарае, огород превратился в болото — много лет она ничего не выращивает на своей земле. Но главное, что подпол в доме полностью заполнен водой, несмотря на постоянно работающий насос. Шланг без перерыва откачивает воду.

От постоянно влаги в комнатах стоит духота, пол опасно ходит ходуном, увеличивая щели между стенами, которые все пошли трещинами. Есть сквозные дыры — прямо на улицу. Каждый год Кристина сама ремонтирует дом, чтобы не развалился. Но в марте 2019-го он снова начал разрушаться. Один угол просто рассыпался, не выдержала даже металлическая сетка.

— Этого в прошлом году не было. Как с таким жить? С каждым годом все хуже и хуже. Сейчас вообще все выперло наружу. Трещины сквозные пошли. Еще вчера этого не было! Такими темпами дом развалится до того, как подействует дренаж, — показала новые разрушения Кристина.

В сенях хозяйка дома вдруг обнаружила, что огромный пласт штукатурки отошел от стены, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он держался, оказывается, только за счет приставленного дивана. Это тоже свежие дефекты.

— Может быть, меня поставят в очередь на улучшение жилищных условий. Может, глава города обратится в областное правительство за поддержкой. Есть же какие-то резервные фонды, из которых выделяют средства попавшим в сложную ситуацию. У меня ведь по сути случилось стихийное бедствие. Я живу, как на вулкане, — рассуждает Кристина, боясь за жизнь детей.

Она готова выходить на федеральный уровень — обращаться к сибирскому полпреду Меняйло и, может, к самому президенту Путину, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

От другой помощи она отказалась, потому что считает ее бесполезной — дом от воды все равно разрушится. Влажный воздух, по ее мнению, смертельно опасен для больного сына. Мать боится, что от этого метастазы могут распространиться на легкие.

Директор Центра помощи семье и детям Татьяна Качан подтвердила, что ее сотрудники приходили к Кристине по просьбе минтруда и соцразвития Новосибирской области, чтобы выяснить, в чем нуждается многодетная семья Смыковых.

— Она сказала, что продукты у них, есть дети обуты и одеты. Ремонт дома, по ее словам, на данный момент нецелесообразен. У нее была единственная просьба, чтобы дом забрали и предоставили новое жилье, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Алексеевна.

«Юнона» готова оказать ей юридическую помощь в составлении документов.

— Конечно, мы видим, что дом разрушается, что тот ремонт, который делали в прошлом году, «растворился». В 2018-м министерство ей выделяло средства на текущий ремонт. И конечно, мы окажем помощь, если возникнет угроза жизни детей. Мы всегда открыты для семьи, особенно, где есть дети с особенностями развития. Наше общение с семьей ни в коем случае не заканчивается. Этой семье мы можем помочь с реабилитацией детей, какими-то услугами, оказать посильное содействие, — рассказала Качан.

Она подчеркнула, что сейчас по закону все услуги оказываются исключительно по заявлениям нуждающихся в них. Между тем, многодетная семья знакома сотрудникам «Юноны». Центр сам при выявлении детей-инвалидов обращается к родителям с просьбой написать заявления на оказание услуг.

— Если не достаточно городских ресурсов, то по закону о социальном обслуживании есть возможность получать услуги в любой точке России. Мы делаем индивидуальную программу реабилитации или предоставления социальных услуг. Семья может поехать, например, в Москву, встать в очередь или сразу получить необходимую услугу, — пояснила директор Центра помощи семье и детям.

Татьяна Качан подчеркнула, что многодетная мама всегда, если возникнет необходимость, может обратиться в «Юнону» в том числе за материальной помощью. Муниципалитет через городскую комиссию по оказанию адресной помощи предоставляет средства. Министерство соцразвития поддерживает финансово и по просьбе Центра, и по обращению самих граждан.

А пока Кристина продолжает без перерыва откачивать воду из подпола, водить сына-превоклассника с диагнозом «лейкоз крови» на занятия в школу, заниматься с младшим дошкольником, поддерживать порядок в доме и затопленном дворе. И подрабатывать по вечерам, когда за малышами может присмотреть старшая дочь или соседка.